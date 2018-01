Die Wertpapierexperten der Raiffeisen Centrobank (RCB) haben das Kursziel für Aktien des Maschinenbauers Andritz von 50,0 Euro auf 54,0 Euro erhöht. Zudem ratet die Analystin Teresa Schinwald nun zum Kauf des Papiers ("Buy"). Zuvor waren die Papiere lediglich als "Hold" eingestuft.

Unter anderem aufgrund anziehender Kurzfaser-Zellstoff-Preise und einer steigenden Nachfrage in China dürften sich die Auftragsbücher bei Andritz in den kommenden Jahren füllen, kommentierte die Expertin in ihrer Studie vom 2. Jänner.

Beim Gewinn je Aktie erwartet die RCB-Analystin 2,49 Euro für 2017, sowie 2,68 bzw. 2,85 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 1,60 Euro für 2017, sowie 1,64 bzw. 1,71 Euro für 2018 bzw. 2019.

Am Mittwoch schlossen die Andritz-Titel an der Wiener Börse mit plus 1,09 Prozent bei 48,12 Euro.

