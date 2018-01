Frankfurt (ots) - Seine Steuerreform ist die gewaltigste in der Geschichte. Der Atomknopf auf seinem Schreibtisch ist größer als der in Nordkorea. Alles falsch. Alles erlogen. Man muss kein Psychologe sein, um das freudianische Muster hinter den aberwitzigen Prahlereien zu erkennen. Der Mensch Donald Trump ist ein armes Würstchen. Der tägliche Ego-Trip könnte unterhaltsam sein, wenn er nicht Präsident der USA wäre. Sollten ihm seine Generäle das Prozedere erklären, könnte Trump mit einer einsamen Entscheidung das Leben von Millionen Menschen auslöschen. Darüber kann man in Panik verfallen. Oder sich daran erinnern, dass zwischen den verbalen Ausfällen Trumps und seinem Handeln oft kein Zusammenhang besteht. Die Zeichen an der innerkoreanischen Grenze, wo eine wichtige Telefonleitung wiederbelebt wurde, deuten in Richtung Entspannung. Am Ende könnte der skrupellose Diktator in Pjöngjang rationaler handeln als der US-Präsident. So weit ist es gekommen.



OTS: Frankfurter Rundschau newsroom: http://www.presseportal.de/nr/10349 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_10349.rss2



Pressekontakt: Frankfurter Rundschau Ressort Politik Telefon: 069/2199-3222