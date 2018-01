Leipzig (ots) - Das MDR-Fernsehen sendet im Januar drei neue Folgen mit nationalen und internationalen Musikstars.



An einem besonderen Ort, dem "Haus Schminke" in Löbau, 1933 von Stararchitekt Hans Scharoun erbaut und weltweit als Stilikone für das "Neue Bauen" bekannt, begrüßt das Moderatorenduo seine musikalischen Gäste. Hautnah und unplugged erlebt das Publikum beim "Privatkonzert" internationale und deutsche Musikstars, die miteinander musizieren und mit den beiden Gastgebern ins Gespräch kommen.



Die Band Karat, der irische Sänger und Komponist Johnny Logan sowie Jazz-Pianistin Julia Hülsmann sind am 6. Januar, um 22.00 Uhr, zu Gast. Johnny Logan und Karat spielen u. a. ihre großen Hits wie "Über sieben Brücken" oder "Hold me now" und verraten nebenbei wie Frontmann Claudius Dreilich seinen Heiratsantrag bekam oder warum Johnny Logan mit enger Hose auf dem Sofa im "Haus Schminke" sitzt.



Am 20. Januar, 22.20 Uhr, treffen im "Haus Schminke" Albrecht Mayer, einer der weltbesten Oboisten, die deutsche "Adele" Alina und Popstar und Frauenschwarm Iggy von Lions Head aufeinander.



Albrecht Mayer - auch Musiker bei den Berliner Philharmonikern - zeigt wie kein anderer, dass die Oboe ein zu Unrecht unterschätztes Instrument ist. Der Popklassiker "Bright eyes" ist, auf der Oboe gespielt, mindestens so schön wie das Original. Sänger Iggy von Lions Head erklärt, warum er als Solokünstler einen Bandnamen hat und wie romantisch er wirklich ist. Newcomerin Alina wird u. a. auch mit Kim einen alten Hildegard Knef-Klassiker präsentieren.



Mit Deutschrocklegende Heinz Rudolf Kunze und der amerikanischen Sängerin Della Miles wird es am 27. Januar, 22.20 Uhr, im MDR-Fernsehen ebenfalls stimmgewaltig.



Heinz Rudolf Kunze hat natürlich auch seinen großen Hit aus dem Jahr 1985 mitgebracht: "Dein ist mein ganzes Herz". Della Miles - früher auch Backgroundsängerin für Whitney Houston - plaudert aus dem Nähkästchen über die damalige Arbeit mit dem Jahrhundertstar und zeigt, dass sie stimmlich recht nah am Original von "I will always love you" ist.



"Privatkonzert - Hausbesuch bei Kim Fisher und Wigald Boning" ist eine gemeinsame Produktion von der Deutschen Welle (DW) mit dem MDR.



