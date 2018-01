Reichtum, Ruhm, Weltfußballer: George Weah hat in seinem Leben viel erreicht. Nun steht er vor seiner größten Aufgabe. Als Präsident von Liberia muss er einem der ärmsten Länder der Welt helfen. Eine Weltgeschichte.

Er hat seinen Kopf kahl geschoren, trägt oft ärmellose T-Shirts, bisweilen sogar mit dem eigenen Konterfei, und dazu das obligatorische Goldkettchen. Eigentlich stellt man sich so eher einen Rapper vor, aber nicht den künftigen Präsidenten eines Landes. Selbst wenn es sich bei dem Staat, den dieser Mann in Kürze übernehmen wird, um das westafrikanische Liberia handelt - eines der zehn ärmsten Länder der Welt.

Doch bei "King George" wie der frühere Weltfußballer George Weah daheim ehrfurchtsvoll genannt wird, ist vieles anders. Und genau deshalb haben ihn die inzwischen fast fünf Millionen Liberianer am zweiten Weihnachtstag auch zu ihrem neuen Staatschef gewählt - in einer Stichwahl gegen den bisherigen Vizepräsidenten Joseph Boakai. Über 60 Prozent bekam der frühere Fußballer am Ende, deutlich mehr als Boakai, der unter 40 Prozent blieb.

Weah ist nach der nach zwei Amtszeiten nicht mehr angetretenen Staatschefin und Friedensnobelpreisträgerin Ellen Johnson Sirleaf der mit Abstand berühmteste Sohn des Landes. Grund ist die glorreiche Fußballerkarriere des 51-Jährigen: 1995 war er sogar als erster und bislang einziger Afrikaner Weltfußballer des Jahres; unter anderem spielte er beim AC Mailand, Paris St. Germain und Chelsea London. Und überall liebten ihn die Fans für seinen Kampfgeist aber ...

