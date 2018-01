WayRay, ein schweizerischer Entwickler holografischer AR-Navigationssysteme für Fahrzeuge, wird auf der CES 2018 vertreten sein, um seine führenden Technologien zu zeigen:

NAVION, das weltweit erste holografische AR-Navigationssystem Eine erweiterte Version der eingebetteten holografischen AR-Anzeige True AR SDK für holografische AR-Anzeigen Element, ein gamifizierter Fahrzeugtracker für intelligenteres Fahren

Nach 4-jähriger Forschung und Entwicklung wird NAVION erstmals öffentlich vorgeführt. Für OEMs wird WayRay die neue mehrfarbige Version des weltweit ersten holografischen AR-Infotainmentsystems für Fahrzeuge zeigen. Nach der ersten erfolgreichen Vorführung im Konzeptfahrzeug Rinspeed Oasis auf der CES 2017 sind wir in diesem Jahr stolz, die neueste Version zu zeigen. Es verfügt über ein extrem breites Sichtfeld und ein noch kleineres Projektionsvolumen. Für Entwickler wird WayRay unser True AR SDK zeigen und den AR-Entwicklerwettbewerb und Hackathon mit einem Preisgeld von insgesamt 160.000 USD bekannt geben.

NAVION das Flaggschiff-Produkt von WayRay

NAVION ist das erste Fahrzeugnavigationssystem mit True Augmented Reality. Sobald es am Armaturenbrett befestigt wurde, zeigt es Wegbeschreibungen und Fahrtdetails an und weist in Echtzeit auf Dinge wie Fußgänger, POIs/Sonderziele oder Gefahren hin, die genau dort angezeigt werden, wo der Fahrer sie benötigt auf der Straße vor ihm ohne, dass eine am Kopf getragene Vorrichtung oder Brille erforderlich ist. NAVION kann im Freihandmodus arbeiten, um den Fahrer sicher ans Ziel zu bringen. Es reagiert auf einfache Sprachbefehle oder eindeutige Handgesten.

AR-Infotainmentsystem für vernetzte Fahrzeuge

Eine weitere Attraktion von WayRay auf der CES 2018 ist eine mehrfarbige holografische Augmented-Reality-Anzeige, die die Windschutzscheibe in ein neues Informationsmedium verwandeln soll. Die Version von 2018 hat das größte Sichtfeld (field of view, FOV) am Markt und ist in der Lage, mehrfarbige virtuelle Objekte zu erstellen. Darüber hinaus kann die Lösung dank dieser Technologie wie ein vollwertiges, nicht tragbares Augmented-Reality-Infotainmentsystem funktionieren. Es zeigt relevante Informationen in bequemer Entfernung für die Augen des Benutzers von 3 Fuß bis unendlich.

True AR SDK

True AR SDK ist eine Sammlung von Bibliotheken und Tools für Drittentwickler für die Erstellung von AR-Anwendungen, die auf holografischen AR-Anzeigen laufen. Das SDK umfasst auch den AR Holographic Display Simulator, ein Tool zum Testen und Debuggen des Verhaltens der App-Inhalte bei verschiedenen Sichtfeld- und Anzeigepositionen in unterschiedlichen Fahrzeugen. True AR SDK läuft auf Ubuntu 16.04 und unterstützt C++ und GLSL bei Anbindung an andere Programmiersprachen.

ELEMENT das Wearable für Ihr Fahrzeug

Element ist ein aufschlussreiches interaktives Fahrzeugtrackingsystem für intelligentes Fahren. Es verfolgt die Aktivitäten des Fahrers am Steuer und gibt einen Überblick über die Fahrleistungen. Daher nennen wir es "das Wearable für Ihr Fahrzeug". Darüber hinaus bietet Element ein einzigartiges Feature namens Autoyoga, das dafür sorgt, dass beim täglichen Pendeln der Spaß nicht zu kurz kommt. Besucher können sich mit den Produkten und der App vertraut machen und eine Vorbestellung platzieren.

Über WayRay

WayRay ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Hauptsitz in der Schweiz, mehr als 170 Ingenieuren, eigenem Forschungs- und Entwicklungszentrum und Prototypen-Labor. Das Unternehmen hat sich auf die Entwicklung und Herstellung transparenter holografischer auf HOE (holografischen optischen Elementen) basierender Anzeigen sowie die Vermarktung dieser Technologie für den Unterhaltungselektronik- und B2B-Markt spezialisiert. https://wayray.com/

