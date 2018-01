NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Mittwoch überwiegend etwas zugelegt. Laufzeiten ab fünf Jahren notierten mit leichten Aufschlägen nach größeren Verlusten am Vortag. Kurzzeitig hatte das Fed-Protokoll der US-Notenbank auf den Kursen gelastet, die Papiere erholten sich jedoch anschließend rasch wieder.

Die US-Notenbank Fed hält trotz einer eher schwachen Inflation an ihrem geldpolitischen Kurs fest. Die meisten Mitglieder im geldpolitischen Ausschuss sprechen sich für weitere graduelle Leitzinsanhebungen aus, wie aus dem am Mittwoch veröffentlichten Protokoll (Minutes) zur jüngsten Sitzung des geldpolitischen Ausschusses (FOMC) vom 12. und 13. Dezember hervorgeht. Maßgeblich für das Straffungstempo dürfte demnach die künftige Entwicklung der Teuerung sein.

Zweijährige Anleihen stagnierten bei 99 28/32 Punkten. Sie rentierten mit 1,93 Prozent. Fünfjährige Anleihen stiegen um 1/32 Punkte auf 99 14/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,24 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Papiere legten um 5/32 Punkte auf 98 10/32 Punkte zu und rentierten mit 2,44 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren gewannen 20/32 Punkte auf 99 11/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,78 Prozent./bgf/bek/he

AXC0195 2018-01-03/21:12