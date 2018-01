Credit Suisse senkt Brenntag auf 'Underperform' - Ziel 47 Euro

ZÜRICH - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Brenntag von "Neutral" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 51 auf 47 Euro gesenkt. Analyst Karl Green aktualisierte seine Bewertungsmodelle für die Aktien des europäischen Dienstleistungssektors. Der Digitalisierungstrend gefährde das Geschäftsmodell des Chemikalienhändlers, schrieb er in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Denn die Kunden könnten zunehmend zum Direkteinkauf bei den Herstellern übergehen.

Independent Research hebt Ziel für HeidelbergCement auf 97 Euro

FRANKFURT - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für HeidelbergCement von 95 auf 97 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die jüngsten Zu- und Verkäufe hätten nicht überrascht, da sie der Unternehmenspolitik entsprächen, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Gegenwind drohe dem Zementhersteller aber von steigenden Energiepreisen und negativen Währungseffekten. Für 2017 und 2018 geht er nun von einem geringeren Gewinn je Aktie aus.

Independent Research hebt Ziel für BMW auf 90 Euro - 'Halten'

FRANKFURT - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für BMW von 88 auf 90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der aus der US-Steuerreform erwartete Sonderertrag von 0,95 bis 1,55 Milliarden Euro habe keinen Einfluss auf das Vorsteuerergebnis und den Cashflow, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das zuletzt von BMW genannte Ziel, bis 2019 eine halbe Million E-Autos zu verkaufen, sei realistisch. Der Experte erhöhte seine Gewinnprognosen (EPS) für 2017 und 2018.

Hauck & Aufhäuser hebt Ziel für Wacker Neuson auf 38 Euro - 'Buy'

HAMBURG - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für Wacker Neuson nach einer Investorenveranstaltung von 35,50 auf 38 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Baumaschinenhersteller sei auf gutem Weg zu schwungvollem Gewinnwachstum und einem deutlich höheren Free Cashflow, schrieb Analyst Aliaksandr Halitsa in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Unternehmen verfüge über reichlich Wachstumsmöglichkeiten und werde zugleich effizienter.

DZ Bank streicht CTS Eventim von 'Equity Long Ideas List'

FRANKFURT - Die DZ Bank hat die Aktie von CTS Eventim von ihrer Liste der "Equity Long Ideas" gestrichen. Analyst Harald Schnitzer begründete den Schritt in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit dem Kursanstieg, den die Papiere zu Jahresende 2017 verzeichnet hätten. Die Geschäftsentwicklung des Ticketanbieters und Konzertveranstalters bleibe aber aussichtsreich. Sein Votum für die Papiere lautet "Kaufen" mit einem Kursziel von 48 Euro.

RBC Capital hebt IBM auf 'Outperform' und Ziel auf 180 Dollar

NEW YORK - Das Analysehaus RBC Capital hat IBM von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 160 auf 180 US-Dollar angehoben. Analyst Amit Daryanani begründete die bessere Einschätzung der Aktie des IT-Konzerns in einer am Mittwoch vorliegenden Studie gleich mehreren Faktoren. Dazu zählt der Experte einen besseren Nachfragezyklus nach Großrechnern, vorteilhafte Währungseffekte und eine attraktive Bewertung.

Deutsche Bank belässt Allianz auf 'Buy' - Ziel 220 Euro

FRANKFURT - Die Deutsche Bank hat die Allianz-Aktie auf "Buy" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Die Koalitionsgespräche könnten das "Duale System" in Deutschland aus gesetzlicher und privater Krankenversicherung durcheinander wirbeln, schrieb Analyst Frank Kopfinger in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Selbst wenn es nicht zu der von der SPD favorisierten Radikallösung einer Bürgerversicherung komme, wäre selbst die kleinste Veränderung des Status Quo strukturell negativ für die privaten Versicherungsanbieter.

Deutsche Bank belässt Munich Re auf 'Hold' - Ziel 190 Euro

FRANKFURT - Die Deutsche Bank hat Munich Re auf "Hold" mit einem Kursziel von 190 Euro belassen. Die Koalitionsgespräche könnten das "Duale System" in Deutschland aus gesetzlicher und privater Krankenversicherung durcheinander wirbeln, schrieb Analyst Frank Kopfinger in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Selbst wenn es nicht zu der von der SPD favorisierten Radikallösung einer Bürgerversicherung komme, wäre selbst die kleinste Veränderung des Status Quo strukturell negativ für die privaten Versicherungsanbieter. Munich Re wäre über ihre Tochter Ergo (DKV) davon am stärksten betroffen.

UBS belässt Deutsche Börse auf 'Buy' - Ziel 110 Euro

ZÜRICH - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Börse nach aktuellen Handelsstatistiken auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Das Marktumfeld für Börsenbetreiber bleibe insgesamt positiv, schrieb Analyst Michael Werner in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Der Experte zieht derzeit die günstigere Aktie der Deutschen Börse gegenüber dem Papier des britischen Konkurrenten LSE vor.

Barclays belässt Bayer auf 'Underweight' - Ziel 100 Euro

LONDON - Die britische Investmentbank Barclays hat Bayer mit Blick auf die Geschäftsentwicklung im neuen Jahr auf "Underweight" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Weitere Zulassungen für Xarelto, basierend auf den klinischen Studien "Compass" und "Commander", könnten 2018 die Umsätze für den Blutgerinnungshemmer weiter hochtreiben, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Wertbegrenzend sei allerdings das Ablaufen des Patentrechts für Xarelto im Jahr 2023. Zudem sieht er strukturelle Herausforderungen für das verbleibende Pharmaportfolio, etwa bei Hämophilie sowie für das Augenmedikament Eylea.

KUNDENHINWEIS: Sie lesen eine Auswahl der Analysten-Umstufungen von dpa-AFX

/he

AXC0196 2018-01-03/21:35