Mevion Medical Systems hat die 510(k)-Zulassung der FDA für das MEVION S250i Proton Therapy System erhalten, das die Pencil-Beam-Scanning (PBS)-Technologie HYPERSCAN beinhaltet. HYPERSCAN PBS umfasst ein neuartiges Energie-Layer-Switching und automatische Kollimationssysteme. Aufgrund dieser Vorteile ermöglicht das S250i-System schnellere, gezieltere und robustere PBS-Protonenbestrahlungen.

The MEVION S250i Proton Therapy System with HYPERSCAN Pencil Beam Scanning is shown here, fully installed at MedStar Georgetown University Hospital. Georgetown University Hospital will be the first hospital in the world to deliver proton therapy using HYPERSCAN technology. (Photo: Business Wire)