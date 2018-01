US-Präsident Donald Trump hat sich wieder zu den Protesten im Iran geäußert. "Such respect for the people of Iran as they try to take back their corrupt government", schrieb Trump am Mittwoch auf Twitter.

"You will see great support from the United States at the appropriate time", so der US-Präsident. Trump hatte in den letzten Tagen immer wieder zu den Protesten im Iran getwittert. Dies war von der iranischen Führung kritisiert worden. Bei den Protesten, die in der vergangenen Woche ausbrachen, sollen Medienberichten zufolge bisher mindestens 19 Menschen ums Leben gekommen sein.

Mehrere Hundert Menschen wurden festgenommen.