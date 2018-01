Erstmals haben Trauben Äpfel als das sich in Britannien am besten verkaufende Obst überholt, da sich Snack-Packungen wachsender Beliebtheit erfreuen. Für Trauben wurde in den letzten 12 Monaten ein Rekord von 604 Millionen GBP oder 680,80 Millionen EUR ausgegeben, so Industriestatistiken. Bei Äpfeln waren es 600 Millionen GBP (1.014,44 Millionen EUR) und für Bananen...

Den vollständigen Artikel lesen ...