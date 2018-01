Am 20. und 21. September 2017 fand auf dem Messegelände der Exponor in Porto die größte Fachmesse Portugals für Verpackung, Intralogistik und Logistik, die Empack & Logistics, statt. Mit mehr als 130 Ausstellern und 4.000 Fachbesuchern war die noch junge Messe in Porto erfolgreich. Emapck 2017. Foto European Pallet Association e.V. Für das EPAL Nationalkomitee...

Den vollständigen Artikel lesen ...