HAMBURG (dpa-AFX) - Mit dem Besuch der "Queen Victoria" beginnt am Freitag (5. Januar) in Hamburg die Kreuzfahrtsaison 2018. Mit vier Anläufen in Hamburg, einem in Kiel und einem in Warnemünde sei die kleine Schwester der "Queen Mary 2" in diesem Jahr so häufig wie nie zuvor zu Besuch in deutschen Häfen, teilte die Reederei Cunard mit. Sie hatte ihr Schiff im Mai 2017 in einer Werft auf Sizilien umfangreich modernisieren lassen.

Ein Höhepunkt der Kreuzfahrtsaison wird die Taufe des neuen Kreuzfahrtschiffes "Mein Schiff 1" beim Hafengeburtstag (10. bis 13. Mai) am 11. Mai in Hamburg werden. Nach knapp neun Jahren im Dienst wird das Schiff der Flotte durch einen Nachfolger ersetzt. Mit rund 220 Anläufen von Kreuzfahrtschiffen und geschätzten 880 000 Passagiere erwartet der Terminalbetreiber Cruise Gate Hamburg (CGH) 2018 ein Rekordjahr./akp/DP/zb

