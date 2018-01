BERLIN (dpa-AFX) - "Die Welt" zu Trump und sein großer roter Knopf:

"Donald Trump prahlt mit etwas, das er gar nicht hat. Es gibt keinen roten Knopf. Der "nuclear football", den er mit sich herumträgt, ist in Wahrheit ein Laptop, der Kommunikationskanäle mit dem Pentagon eröffnet - und Soldaten haben immer die Möglichkeit, Befehle zu verweigern. James Mattis, der Verteidigungsminister, ist ein ehrenwerter, kluger Mann, der seinen Thukydides gelesen hat, also um die Tragik der menschlichen Geschichte weiß. Aber wie weit ist es mit der amerikanischen Demokratie gekommen, wenn wir hoffen müssen, dass sich im Ernstfall die Militärs dem Präsidenten, also dem zivilen Oberbefehlshaber der Truppen, in den Weg stellen werden?"/be/DP/jha

