HAMBURG (dpa-AFX) - "Die Zeit" zum Klimawandel:

"Warnungen zur Zukunft des Planeten sollten wohldosiert werden, weil absehbar noch so viele folgen werden. Wie oft wurde zum Beispiel schon dazu aufgerufen, "die Erde zu retten'? Streng genommen, ist das Unsinn, dem Planeten ist der Klimawandel egal. Und wenn "das Überleben der Menschheit' beschworen wird? Auch in drastischen Szenarios kann man sich Vertreter der Spezies Homo sapiens als Überlebende vorstellen, und sei es in irgendwelchen Höhlen... Was auf dem Spiel steht und was es zu bewahren gilt, das liegt viel näher. Es sind die Voraussetzungen für das Leben, wie wir es kennen: in arbeitsteiligen und verflochtenen, in historisch unvergleichlich friedfertigen und sozial einbindenden Gesellschaften."/be/DP/jha

