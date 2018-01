Die Autoindustrie ahnt es, das Silicon Valley sagt es voraus: Das Jahr 2017 war der Startschuss für einen epochalen Umbruch der Mobilität. Ein Blick auf drei Kontinente und ein Milliardengeschäft.

Man kann Bob Lutz unterstellen, Benzin im Blut zu haben. Jahrzehntelang arbeitete der 85-Jährige in Spitzenpositionen für große amerikanische Autohersteller; für General Motors, Ford und Chrysler, aber auch für BMW. Sein Gastbeitrag für das amerikanische Fachmagazin "Automotive News" im November schlug in der Branche darum besonders hohe Wellen. Denn Lutz hat nicht weniger als einen Weckruf an die Autoindustrie verfasst. Die Überschrift: "Kiss the good times goodbye" ("Verabschiede dich von der guten alten Zeit").

Besser könnte man die Gefühlslage der Autoindustrie im Jahr 2017 kaum auf den Punkt bringen. Obwohl die Branche so viele Autos verkauft wie noch nie, obwohl die meisten Hersteller Milliardengewinne schreiben und obwohl das Auto nach wie vor das weltweit wichtigste Fortbewegungsmittel ist, kann 2017 als Jahr des Umbruchs bezeichnet werden. Die Autoindustrie ähnelt derzeit einer Gruppe von Surfern im Wasser, die auf eine riesige Welle warten. Wer auf ihr surft und wer untergeht, scheint ungewiss.

In seinem Gastbeitrag wagt Lutz eine Voraussage, die manchen Automanager gruseln dürfte: In 15 bis 20 Jahren werde das letzte vom Menschen gesteuerte Auto über amerikanische Straßen fahren. Der Mensch am Steuer sei dann kaum mehr als ein Risiko, das kein Gesetzgeber mehr in Kauf nehmen werde. Leistung werde in der neuen Autowelt keine Rolle mehr spielen "Das ist die Todesglocke für Unternehmen wie BMW, Mercedes-Benz und Audi", sagt Lutz voraus.

Mit dem selbstfahrenden Auto sei auch nicht mehr der Besitz, sondern die Nutzung eines Autos entscheidend. In Zukunft werde nicht mehr das Auto bezahlt, sondern die Fahrt. Am Ende würden damit auch die Autohändler verschwinden. "Es macht mich traurig, das zu sagen, aber wir erreichen das Ende des automobilen Zeitalters", schreibt der erfahrene Branchenkenner.

Man könnte seine düsteren Voraussagen als radikale Einzelmeinung abtun. Doch in seinem Beitrag beschreibt Lutz nur, was die meisten Autokonzerne selbst ahnen. Die Zeit, in denen es reichte, Autos zu bauen und zu verkaufen, scheint abgelaufen.

Die größte Bedrohung für die Industrie sind dabei nicht Dieselfahrverbote oder Klimaschutzgesetze, sondern der technologische Fortschritt. Mit künstlicher Intelligenz könnten Autos schon in wenigen Jahrzehnten autonom und damit perspektivisch auch unfallfrei fahren. Damit verändert sich das Geschäftsmodell radikal. Denn Autos ohne Fahrer, die auch noch geteilt werden können, machen individuelle Mobilität wesentlich günstiger und flexibler als in der Vergangenheit.

111 Milliarden Dollar für Mobilitätsdienste

Selbstfahrende Fahrzeuge könnten nicht nur Menschen, sondern auch Pakete oder Lebensmittel transportieren. Im Jahr 2050 werden mit Mobilitätsdiensten jährlich sieben Billionen Dollar umgesetzt, prognostizierte das IT-Unternehmen Intel zuletzt in einer Studie. Der Markt für Mobilität wäre damit deutlich größer als der Markt für Autos. Viele wollen sich bereits heute einen Anteil an diesem Umsatz sichern: 111 Milliarden Dollar sind allein seit dem Jahr 2010 in Mobilitätsunternehmen geflossen, hat die Unternehmensberatung McKinsey ausgerechnet.

Nur sechs Prozent der Investitionen in die neuen Mobilitätsdienste kommen von den Autoherstellern oder Zulieferern. Die größten Investoren sind Risikokapitalgeber (50 Prozent), Hardwarehersteller (25 Prozent) und Softwareunternehmen (19 Prozent). Sie alle haben es auf den Mobilitätsmarkt abgesehen, der momentan vor allem von den Autoherstellern bedient wird.

In den USA wird der Streit um die Straße besonders leidenschaftlich geführt. Über Twitter lieferte sich Tesla-Chef Elon Musk kurz vor Weihnachten eine heftige Auseinandersetzung mit einem Mobilitätsexperten, der Musks Vision der individuellen Mobilität als elitäres Projekt bezeichnet hatte. Ein Idiot sei dieser Experte, teilte Musk aus. Die Vorstellung der Mobilität der Zukunft ist im Silicon Valley vor allem durch die automobile Gegenwart in den USA geprägt. U-Bahnen hält man dort für eine Idee aus längst vergangenen Zeiten.

Selbst in den Megametropolen ist das Auto nach wie vor das dominierende Verkehrsmittel, der öffentliche Personennahverkehr ist meist schlecht ausgebaut. Das selbstfahrende Auto, das hocheffizient Menschen von A nach B bringt, scheint hier die logische Antwort. Um das Multimilliardengeschäft auf der Straße ist im Silicon Valley längst ein kalter Krieg entbrannt, der hin und wieder in heißen Konflikten gipfelt.

Im Jahr 2017 zog Google gegen Uber vor Gericht. Der Fahrdienst habe sich illegal Zugriff auf entscheidende Technologien für das selbstfahrende Auto verschafft, so der Vorwurf in der Klage. Nun drohen dem Fahrdienst Strafzahlungen von 1,86 Milliarden Dollar. Der Prozess belegt, mit welch harten Bandagen um die Technologie für das selbstfahrende Auto gerungen wird. Neben den Milliardenriesen Uber und Google mischen Hunderte Start-ups im Kampf um Innovationen mit.

Wer in diesem Haifischbecken überleben will, braucht einen langen finanziellen Atem. Denn schnelles Wachstum und Marktanteile sind so teuer, dass selbst Autokonzerne den ganz großen Einstieg noch nicht wagen. Allein Uber fuhr im abgelaufenen dritten Quartal einen Verlust von 1,46 Milliarden Dollar ein, nachdem das Minus bereits zuvor 1,06 Milliarden Dollar betragen hatte. Der Wert von Uber ist innerhalb des Jahres von 68 Milliarden auf 48 Milliarden Dollar abgesackt.

Auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...