Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

BREXIT - Auf den deutschen Außenhandel kommen beim EU-Austritt Großbritanniens enorme Probleme zu. Das Bundesfinanzministerium rechnet mit Millionen zusätzlicher Warenanmeldungen beim Zoll. Wirtschaftsverbände fürchten neue Kosten. In einem Papier, das dem Handelsblatt vorliegt, rechnet das Finanzministerium damit, dass allein die Einfuhren aus Großbritannien zu 2,7 Millionen zusätzlichen Zollanmeldungen führen. Der DIHK geht unter Berücksichtigung von Exporten gar von 15 Millionen Anmeldungen für deutsche Firmen aus. Die zusätzlichen Kosten beziffert der DIHK auf 200 Millionen Euro jährlich. (Handelsblatt S. 1)

BREXIT - Die EU hat nach den Worten des britischen Ex-Premierministers Tony Blair bisher kaum aus dem Brexit gelernt. "In allen EU-Staaten findet man derzeit dieselben Ängste, dieselben Spannungen wie jene, die zum Brexit geführt haben", sagte Blair der Welt und anderen europäischen Medien. "Wir müssen den Brexit nutzen, um Antworten zu finden für die Probleme, die diesen Ängsten zugrunde liegen. Sonst wird Europas Populismus nur noch wachsen." (Welt S. 8)

SPD - Geht es nach der SPD, sollen die Deutschen künftig mehr Elektrizität aus erneuerbaren Anlagen nutzen. Um das zu erreichen, müsse der Strompreis reduziert werden. Die Stromsteuer könnte also zum Beispiel sinken. Damit verbundene Einnahmeausfälle des Staates sollten im Gegenzug durch eine höhere Belastung beim Tanken und Heizen - Gas, Öl, Treibstoffe - kompensiert werden, heißt es in einem der FAZ vorliegenden Papier aus dem SPD-geführten Wirtschaftsministerium. (FAZ S. 17)

BANKENVERBAND - Der neue Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes deutscher Banken, Andreas Krautscheid, sieht Google und Facebook in wenigen Jahren als die härtesten Konkurrenten von Banken: "Vermutlich sind es die Datenriesen wie Google oder Facebook, die in wenigen Jahren die härtesten Konkurrenten von Banken sind", sagte Krautscheid "Unsere Banken haben aber gegenüber den großen internationalen 'Datenkraken' einen Riesenvorteil. Umfragen zeigen immer wieder, dass die Kunden den Banken besonders vertrauen, wenn es um den verantwortungsvollen Umgang mit ihren persönlichen Daten geht. Dieses Vertrauen ist ein Wettbewerbsvorteil, den es zu verteidigen gilt. (Funke Mediengruppe)

EUROZONE - Die Aufwertung des Euro ist nach Einschätzung des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK) auf die gestiegene Attraktivität der Eurozone zurückzuführen. "Umfragen unter unseren Mitgliedern zeigen, dass die Eurozone erstmals seit Langem wieder zu den attraktivsten Investitionsstandorten auf der Welt gehört", sagte der DIHK-Außenhandelschef Volker Treier. Der Aufwärtstrend der Gemeinschaftswährung spiegele auch die gute Konjunktur in Europa wider. Treier erwartet, dass sich die Aufwertung fortsetzt. (Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten)

DEUTSCHLAND - Deutschland geht es so gut wie lange nicht. Die Wirtschaft boomt, die Arbeitslosigkeit sinkt. Doch die Wirtschaftsweise Isabel Schnabel warnt vor Selbstzufriedenheit: Eine neue Regierung stehe vor riesigen Baustellen rund um Digitalisierung und Fachkräfte - und um die Zukunft der EU. (SZ S. 19)

TÜRKEI - "Die Türkei und Russland müssen aufpassen, dass sie ihre Attraktivität als Standort für Familienunternehmen nicht wegen wachsender Zweifel an der Rechtsstaatlichkeit verspielen", fasst Rainer Kirchdörfer von der Stiftung Familienunternehmen die Ergebnisse einer Studie des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) zusammen. Verlässliche und institutionelle Rahmenbedingungen seien für große, international tätige Unternehmen bei einem Engagement im Ausland essenzielle Voraussetzungen. Und diese sind in den beiden Ländern aus Sicht der Firmen offenbar bedroht. (Welt S. 13)

FDP - Der frühere Ministerpräsident Sachsens, Kurt Biedenkopf, fordert die FDP auf, ihre bisherige anti-Jamaika-Strategie zu revidieren. Biedenkopf sieht die FDP in der Verantwortung, eine Große Koalition zu verhindern. Die Partei, so der CDU-Politiker, solle auf dem Dreikönigstreffen am Wochenende "noch einmal darüber reden und nachdenken." (Handelsblatt S. 48)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/pi/kla

(END) Dow Jones Newswires

January 04, 2018 00:29 ET (05:29 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.