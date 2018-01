Während Deutschland immer noch keine neue Regierung hat, tun sich in Brüssel zwei andere zusammen, um ihre Vision für Europa weiter zu bringen. Aber ein paar grundsätzliche Fragen, könnten die Umsetzung erschweren.

Jean-Claude Juncker bedient sich gerne einer Weisheit aus der Welt der schwäbischen Häuslebauer, um die EU-Staaten zur Eile anzuhalten: "Es gibt keine bessere Zeit, um das Dach zu reparieren, als wenn die Sonne scheint", betont der EU-Kommissionspräsident in diesen Wochen häufig. Und derzeit sei die Wetterlage günstig, die Wirtschaft wachse überall in der Union und der Wahlkalender erlaube mutige Entscheidungen.

Für Juncker und Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron, bietet 2018 die seltene Gelegenheit, dringend nötige Umbauten am europäischen Haus in Angriff zu nehmen. Das Dach der Währungsunion soll den Stürmen der Finanzmärkte künftig besser standhalten als in der Schuldenkrise, die Migrationsbewegungen die Bewohner nicht noch einmal derart überrumpeln wie 2015. Und dann gilt es ja auch noch, den unzufriedenen Mitbewohner Großbritannien ohne den großen Krach zu verabschieden und die Finanzen für die Zeit danach zu regeln.

Die beiden Visionäre haben sich viel vorgenommen für das kommende Jahr. Ohne einen Partner in Berlin werden sie aber nicht viel bewegen können - die zähe Regierungsbildung in Deutschland droht sie auszubremsen. Eine nur geschäftsführende Bundeskanzlerin hat kaum Mandat und Autorität, um in Brüssel weitreichende Kompromisse auszuhandeln und dafür innenpolitisch heikle Zugeständnisse zu machen.

