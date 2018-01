The following instruments on XETRA do have their last trading day on 04.01.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 04.01.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA ELVC XFRA US75955B1026 RELX N.V. ADRS EO-,07 EQ00 EQU EUR N

CA SCR XFRA US84130C1009 SOUTHCROSS EN.PART.LP UTS EQ00 EQU EUR N

CA 71C XFRA US2111711030 CONTIN.BLDG PRODS DL-,001 EQ01 EQU EUR N

CA GU2 XFRA US4023071024 GULF ISLAND FABRICATION EQ01 EQU EUR N

CA 2MAA XFRA US56804T2050 MARIN SOFTWARE DL -,001 EQ01 EQU EUR N

CA NH6 XFRA US6453701079 NEW HOME CO. INC. DL -,01 EQ01 EQU EUR N

CA NWP XFRA US6517185046 NEWPARK RES DL-,01 EQ01 EQU EUR N

CA PW2 XFRA US7391281067 POWELL IND. INC. DL -,01 EQ01 EQU EUR N

CA RDS XFRA US7504591097 RADISYS CORP. EQ01 EQU EUR N

CA RRK XFRA US75700L1089 RED ROCK RESORTS A DL-,01 EQ01 EQU EUR N

CA 7RY XFRA US7837541041 RYERSON HLDG CORP. DL-,01 EQ01 EQU EUR N

CA SI4 XFRA US8245431023 SHILOH INDS INC. DL-,01 EQ01 EQU EUR N