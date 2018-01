The following instruments on XETRA do have their last trading day on 04.01.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 04.01.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA US345397WZ29 FORD MOTOR CRED. 15/18 BD00 BON USD N

CA XFRA US345397XC25 FORD MOTOR CRED.15/18 FLR BD00 BON USD N

CA XFRA USU0925QAD35 BLACKST.HLDGS FIN. 17/47 BD00 BON USD N

CA ZFNC XFRA USU98737AA47 ZF NA CAPITAL 15/20 REGS BD00 BON USD N

CA XFRA DE000HLB3GB4 LB.HESS.-THR.INFL.01B/12 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH4YD8 HSH NORDBANK OSTEZS 15/18 BD01 BON EUR N

CA VCXJ XFRA US92553PAY88 VIACOM INC. 14/19 BD02 BON USD N

CA VCXK XFRA US92553PAZ53 VIACOM INC. 14/34 BD02 BON USD N

CA DAT XFRA CA2386611024 DAVIDSTEA INC. EQ00 EQU EUR N

CA 1NV XFRA MHY621321089 NAVIGATOR HLDGS PLC EQ00 EQU EUR N

CA 2EV XFRA PR30040P1032 EVERTEC INC. EQ00 EQU EUR N

CA PW9 XFRA US00508X2036 ACTUANT A DL-,20 EQ00 EQU EUR N

CA AYA XFRA US0240611030 AM.AXLE + MFG HLDGS DL-01 EQ00 EQU EUR N

CA ADWA XFRA US0296831094 AMER. SOFTWARE A DL-,10 EQ00 EQU EUR N

CA 4XT XFRA US03957U1007 ARCHROCK PARTNERS LP UTS EQ00 EQU EUR N

CA AOA XFRA US0476491081 ATKORE INTL GROUP DL-,01 EQ00 EQU EUR N

CA CDL XFRA US1591791009 CHANNELADVISOR DL-,001 EQ00 EQU EUR N

CA AP7 XFRA US18482P1030 CLEARFIELD INC. DL-01 EQ00 EQU EUR N

CA 8CE XFRA US2327511075 CYPRESS ENERGY PART.UTS EQ00 EQU EUR N

CA AOZ XFRA US27875T1016 ECHO GLOBAL LOG. DL-,0001 EQ00 EQU EUR N

CA EU5 XFRA US2798701098 EDGE THERAPEUTICS INC EQ00 EQU EUR N

CA US3 XFRA US2966891028 ESSENDANT INC. DL-10 EQ00 EQU EUR N

CA 9EH XFRA US30050B1017 EVOLENT HEALTH A DL-,01 EQ00 EQU EUR N

CA 3PQA XFRA US60688N1028 MIX TELEMATICS SP.ADR 25 EQ00 EQU EUR N