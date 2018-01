FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 04.01.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 04.01.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

WTDX XFRA DE000A14SLH0 WISDOMTR.JAP.EQ.U.E.DLHDZ 0.130 EUR

2UA XFRA GB00BVYVFW23 AUTO TRADER GRP PLCLS0,01 0.021 EUR