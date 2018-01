IRW-PRESS: JERICHO OIL CORPORATION: Jericho Oil übt Option zur Erhöhung der Beteiligung am STACK-Joint Venture aus

TULSA, OK und VANCOUVER, BC, 3. Januar 2018 - Jericho Oil Corporation (Jericho) (TSX-V: JCO; OTC PINK: JROOF) gibt bekannt, dass das Unternehmen seine Option vollständig ausgeübt hat, um seine Beteiligung am STACK Joint Venture in Oklahoma (das STACK-JV) für 6 Millionen US-Dollar auf 31 Prozent zu erhöhen.

Im September 2017 schlossen Jericho und sein privater Joint Venture-Partner (der JVP) den Erwerb von Oberflächenkonzessionen mit etwa 9.400 Acres Grundfläche (netto) im sogenannten Ölfenster des Ölfeldes STACK im Anadarko-Becken in Oklahoma ab. Zu diesem Zeitpunkt übte Jericho den ersten Teil seiner Option aus und erwarb eine Beteiligung von 11 Prozent für 3 Millionen USD; der Rest der Konzessionen ist im Besitz des JVP. Weitere Einzelheiten über Jerichos Erwerb der Öllagerstätte STACK entnehmen Sie bitte der Präsentation des Unternehmens zu STACK: https://jerichooil.com/wp-content/uploads/2017/09/20170906_JOC_IR_IN FORMATION_LF_vF.pdf.

Das Ölfeld STACK in Oklahoma hat sich zu einem der führenden Öl- und Gasvorkommen in Nordamerika entwickelt. Bei STACK sind unter anderem bekannte Konzerne wie Devon, Newfield, Continental und Alta Mesa aktiv. Jericho gehört zu den wenigen börsennotierten Junior-Explorations- und Produktionsunternehmen, die sich in diesem Ölfeld eine bedeutende Präsenz aufbauen.

Überdies meldet das Unternehmen, dass es ein nicht zum Kerngeschäft gehörendes Aktivum in Osage County, Oklahoma veräußert und den Verkaufserlös für die Rückzahlung von 800.000 Dollar seiner Kreditlinie im Rahmen seiner gemeinsamen vorrangigen gesicherten revolvierenden Kreditfazilität verwendet hat. Die Beleihungsgrundlage (Borrowing Base) des Unternehmens bleibt mit 10 Millionen Dollar unverändert.

Über Jericho Oil Corporation

Jericho ist ein wachstumsorientiertes Öl- und Gasunternehmen, das sich mit dem Erwerb, der Exploration, der Erschließung und der Förderung in unbeachteten und unterbewerteten Ölkonzessionen im mittleren Teil des Kontinents beschäftigt. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.jerichooil.com.

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und der kanadischen Wertpapiergesetze. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von solchen Aussagen abweichen. Wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse und Ergebnisse erheblich von Jerichos Erwartungen unterscheiden, sind unter anderem Risiken im Hinblick auf die Projektexploration, marktbedingte Schwankungen bei den Preisen für Wertpapiere von Explorationsunternehmen und Unsicherheiten im Hinblick auf die Verfügbarkeit weiterer Finanzierungen.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Ansprechpartner:

Tony Blancato Director, Investor Relations 918.986.7616

oder

Adam Rabiner, Director, Corporate Communications 1.800.750.3520 investorrelations@jerichooil.com

