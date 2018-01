DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Die Aktivität im chinesischen Dienstleistungssektor ist einer privaten Erhebung zufolge im Dezember schneller gewachsen als zuvor. Der Caixin-Einkaufsmanagerindex für China legte auf 53,9 von 51,9 zu, wie die Caixin Media Co und das Marktforschungsunternehmen Markit mitteilten. Das ist der höchste Wert seit August 2014. Indexstände über 50 weisen auf eine Expansion im Vergleich zum Vormonat hin, Werte darunter auf eine Kontraktion. Zhengsheng Zhong, Direktor der Macroeconomic Analysis, sagte, das Wirtschaftswachstum Chinas stehe zwar weiterhin unter Druck, erweise sich jedoch als widerstandsfähig. Der Blick müsse sich nun darauf richten, ob die Behörden in der Zukunft ihre Regulierung stärker ausweiten als erwartet. Der offizielle Einkaufsmanagerindex für die Dienstleister war vergangene Woche veröffentlicht worden. Auch hier war im Dezember ein Anstieg verzeichnet worden, und zwar auf 55,0 von 54,8 im November, wie die Statistikbehörde mitgeteilt hatte.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

14:00 US/Monsanto Co, Ergebnis 1Q, St. Louis

Im Lauf des Tages:

- DE/Amtsgericht Berlin-Charlottenburg, Entscheidung über

Beschwerde gegen Insolvenzverfahren der österreichischen

Air-Berlin-Tochter Niki, Berlin

AUSBLICK KONJUNKTUR

- IT 09:45 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Dezember PROGNOSE: 54,7 zuvor: 54,7 - FR 09:50 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Dezember (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 59,4 1. Veröff.: 59,4 zuvor: 60,4 - DE 09:55 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Dezember (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,8 1. Veröff.: 55,8 zuvor: 54,3 - EU 10:00 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone Dezember (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 56,5 1. Veröff.: 56,5 zuvor: 56,2 Einkaufsmanagerindex gesamt PROGNOSE: 58,0 1. Veröff.: 58,0 zuvor: 57,5 - GB 10:30 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Dezember PROGNOSE: 54,0 zuvor: 53,8 - US 14:15 ADP-Arbeitsmarktbericht Dezember Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +195.000 Stellen zuvor: +190.000 Stellen 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 240.000 zuvor: 245.000 15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit Dezember (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A. 1. Veröff.: 52,4 zuvor: 54,5

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

10:30 ES/Auktion 0,45-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2022 Auktion 1,45-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2027 Auktion 2,90-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2046 im Gesamtvolumen von 3 Mrd bis 4 Mrd EUR Auktion 1,00-prozentiger und inflationsindexierter Anleihen mit Laufzeit November 2030 im Volumen von 500 Mio bis 1 Mrd EUR 10:50 FR/Auktion 0,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2028 Auktion 1,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2036 Auktion 2,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2048 im Gesamtvolumen von 8 Mrd bis 9 Mrd EUR 11:30 HU/Auktion 1,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit September 2020 im Volumen von 15 Mrd HUF Auktion 1,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2022 im Volumen von 20 Mrd HUF Auktion 3,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2027 im Volumen von 15 Mrd HUF 11:00 PL/Auktion von Nullkuponanleihen mit Laufzeit Juli 2020 Auktion zinsvariabler Anleihen mit Laufzeit November 2022 Auktion 2,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Januar 2023 Auktion 2,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2028 Auktion zinsvariabler Anleihen mit Laufzeit Mai 2028 im Gesamtvolumen von 3 Mrd bis 5 Mrd PLN

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.712,50 0,06 Nikkei-225 23.398,73 2,78 Schanghai-Composite 3.382,90 0,41 INDEX zuletzt +/- % DAX 12.978,21 0,83 DAX-Future 13.008,00 0,97 XDAX 13.016,10 0,96 MDAX 26.392,90 1,04 TecDAX 2.596,91 1,64 EuroStoxx50 3.509,88 0,56 Stoxx50 3.178,29 0,37 Dow-Jones 24.922,68 0,40 S&P-500-Index 2.713,06 0,64 Nasdaq-Comp. 7.065,53 0,84 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 161,53 +20

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einem gut erholten Start in den Donnerstag rechnen Händler an Europas Aktienmärkten. Die Welle der exzellenten Konjunkturdaten setzt sich weltweit fort und dürfte weiter nach oben tragen. Gleichzeitig gibt es Entspannung bei den zuletzt lastenden Faktoren Zinsen und Euro. Bereits in Japan legten die Kurse danach kräftig zu. "Da die Aktienbewertungen mehr oder weniger stabil seitwärts laufen, werden noch besser als bisher erwartete Gewinnschätzungen die Kurse nach oben drücken", sagt ein Analyst. Er hält die Stärke des globalen Aufschwungs weiter für unterschätzt und die Inflationsrisiken umgekehrt für überschätzt. Der DAX befindet sich jedoch in einer sehr kritischen Situation. Die Erholung an die 13.000er-Marke könnte auch nur ein letztes Aufbäumen sein, befürchten technische Analysten.

Rückblick: Freundlich - Die Partystimmung an der Wall Street ist über den Atlantik geschwappt. Weil die US-Indizes ihre Rekordjagd aus dem Vorjahr nahtlos fortsetzen, ging es an den Börsen in Europa nach dem verpatzten Jahresauftakt nun ebenfalls nach oben. Dabei bekamen die Börsen Unterstützung vom Euro, der zur Wochenmitte leichter tendierte. Tagesfavoriten waren erneut Technologieaktien, die auch an der Wall Street stark gesucht waren. Ihr Index legte um 1,7 Prozent zu gefolgt vom Auto-Subindex mit einem Anstieg um 1,5 Prozent. Letzterer hatte am Vortag noch phasenweise stark unter dem anziehenden Euro gelitten, profitierte nun aber neben dem wieder schwächeren Euro auch von seinem zyklischen Charakter angesichts weltweit robuster Konjunkturdaten. Der Versicherer-Subindex kam um 0,2 Prozent zurück, gebremst von einer Branchenstudie. Demnach muss bei der anstehenden Prämienerneuerungsrunde mit Enttäuschungen gerechnet werden. Die Aktie des britischen Einzelhandelskonzerns Next reagierte mit einem Plus von 6,7 Prozent auf das besser als erwartet gelaufene Weihnachtsgeschäft und die Prognoseerhöhung für 2018. Altice legten um 7,7 Prozent zu. Der Telekombetreiber profitierte von einer positiven Aufnahme seiner Kooperation mit der französischen Mediengruppe M6.

DAX/MDAX/TECDAX

Freundlich - Wie in den USA konzentrierte sich das Kaufinteresse auf Technologiewerte und damit den TecDAX. Er kletterte erstmals über die Marke von 2.600 Punkten. Größter DAX-Gewinner waren Thyssenkrupp mit einem Plus von 4,2 Prozent. Die Societe Generale hat die Aktie auf ihre Favoritenliste genommen. Infineon profitierten von der Technologieeuphorie an der Wall Street und gewannen 3,2 Prozent. Im TecDAX wurde die Liste der Gewinner angeführt von Siltronic (+5,7 Prozent) und Aixtron (+5,1 Prozent). Sehr gut kam das Neugeschäft bei Grenke im Jahr 2017 an, das die Prognosen übertraf. Grenke stiegen im SDAX um 8,1 Prozent.

XETRA-NACHBÖRSE

Auf breiter Front leicht aufwärts ist es am Mittwoch im nachbörslichen Handel mit deutschen Aktien bei Lang & Schwarz gegangen. Hintergrund waren weiter steigende Aktienkurse an der Wall Street. Süss Microtec legten nachbörslich um 1,8 Prozent etwas stärker zu, nachdem der Kurs im regulären Handel schon um etwa 5 Prozent zugelegt hatte. Das Unternehmen hatte nachbörslich gute Auftragseingänge mitgeteilt.

USA / WALL STREET

Freundlich - Nach dem herausragenden Jahr 2017 und dem gelungenen Start in das neue Börsenjahr purzelten bei Dow & Co die Rekorde weiter. Die Anleger setzen unvermindet auf steigende Kurse angesichts der starken Konjunktur weltweit. Dazu passten erneut robuste Konjunkturdaten aus den USA. Das Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung bewegte dagegen nur den Goldpreis phasenweise etwas; es wurde am Markt tendenziell leicht falkenhaft aufgenommen. Die Notenbanker sind sich zwar uneinig über das Tempo der Zinserhöhungen 2018, sind aber generell zuversichtlich für die Stärke des Arbeitsmarktes und der Wirtschaft. Die Anleihekurse zogen in einer Erholungsbewegung leicht an, reagierten auf das Fed-Protokoll aber kaum. Tagessieger waren wegen weiter kräftig steigender Ölpreise Aktien aus dem Ölsektor mit einem Subindex-Plus von 1,5 Prozent. Aktien von Chipherstellern bauten ihre Gewinne vom Vortag aus und profitierten von einem positiven Branchenbericht über den Chip-Absatz. AMD legten um weitere 5,2 Prozent zu. Der Branchenindex stieg um 1,2 Prozent. Intel verloren dagegen 3,4 Prozent. Auslöser war ein Bericht über eine Sicherheitslücke bei Intel-Mikroprozessoren. Die Kurse der US-Waffenhersteller litten unter schwachen Umsätzen im Dezember. American Outdoor Brands brachen um 9,1 Prozent ein, Sturm Ruger um 7,3 und die Aktie des Munitionsspezialisten Vista Outdoor um 6,8 Prozent.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Mi, 17.30 Uhr EUR/USD 1,2016 +0,0% 1,2012 1,2022 EUR/JPY 135,37 +0,1% 135,19 135,07 EUR/CHF 1,1748 +0,1% 1,1739 1,1750 GBP/EUR 1,1249 -0,0% 1,1249 1,1243 USD/JPY 112,66 +0,1% 112,55 112,36 GBP/USD 1,3515 +0,0% 1,3512 1,3515 Bitcoin BTC/USD 15.029,67 -0,6% 15.119,11 15.331,76

In der Nacht ist der Dollar gegen den Yen noch etwas weiter vorgerückt. Gegen den Euro gibt der Dollar am Morgen allerdings etwas von seiner Vortagesstärke ab. Im Verlauf des Tages könnten die europäischen Service-Einkaufsmanagerindizes dem Devisenmarkt Impulse verschaffen, am frühen Nachmittag kommt dann der ADP-Arbeitsmarktbericht aus den USA.

Der Dollar zeigte nach der jüngsten Verluststrecke wieder Stärke. Im Verlauf des Handels baute er seine Erholungsgewinne noch etwas aus, angetrieben vom gut ausgefallenen ISM-Index in den USA und dessen deutlich gestiegenen Preiskomponente. Der Euro fiel im Tagestief bis auf 1,2001 Dollar zurück, verglichen mit frühen Tageshochs knapp unter 1,2070. Zuletzt kostete er 1,2011. Gleichzeitig zog der Dollar auch zum Yen an, allerdings nur leicht.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 62,10 61,63 +0,8% 0,47 +2,8% Brent/ICE 68,12 67,84 +0,4% 0,28 +2,3%

Die politischen Unruhen in Iran ließen die Ölpreise weiter steigen, auf die höchsten Stände seit Mitte 2015. Sollte die Lage dort eskalieren, könnten sich die geopolitischen Risiken ausweiten und auch Lieferunterbrechungen zur Folge haben, so die Überlegungen der Akteure. Preistreibend wirkte daneben die derzeit extrem kalte Witterung in den Ölförderstaaten Texas und Norddakota. Dies könne die Ölförderung möglicherweise negativ beeinträchtigen, hieß es. Andere Marktteilnehmer sprachen dagegen von einem sehr dünnen Handel, so dass die Preisbewegungen möglicherweise überzeichnet würden. Der Preis für ein Barrel US-Leichtöl der Sorte WTI legte um 2,4 Prozent zu auf 61,79 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.308,29 1.313,15 -0,4% -4,86 +0,4% Silber (Spot) 17,05 17,13 -0,5% -0,08 +0,7% Platin (Spot) 946,00 957,00 -1,1% -11,00 +1,8% Kupfer-Future 3,24 3,25 -0,2% -0,01 -1,5%

Das Gold geriet im Anschluss an die Bekanntgabe des Fed-Protokolls unter Druck, erholte sich dann aber wieder. Die Feinunze, die zuletzt auf den höchsten Stand seit September gestiegen war, verbilligte sich um 0,2 Prozent auf 1.315 Dollar. Das Protokoll enthielt keine Anzeichen für einen möglicherweise langsameren Zinserhöhungspfad, was das Edelmetall, das keine Zinsen abwirft, leicht belastete.

MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 17.30 UHR

GELDPOLITIK USA

Die US-Notenbanker haben bei ihrer zweitägigen Sitzung am 12. und 13. Dezember über die mittlerweile beschlossene und unterzeichnete Steuerreform debattiert. Dabei ging es um die Frage, ob die Steuersenkungen schnellere Zinserhöhungen als bisher geplant erforderlich machen würden, wie aus dem Protokoll der Sitzung hervorgeht. Die Notenbanker zeigten sich zugleich zuversichtlich für die Stärke des Arbeitsmarktes und die Wirtschaft. "Die Teilnehmer diskutierten mehrere Risiken, die einen steileren Zinspfad notwendig machen könnten", heißt es im Protokoll. "Diese Risiken umfassten die Möglichkeit, dass sich der Inflationsdruck übermäßig aufbauen könnte, etwa wegen der fiskalischen Stimulierungsmaßnahmen oder der akkomodierenden Bedingungen am Finanzmarkt."

DIENSTLEISTUNGSSEKTOR CHINA

Die Aktivität im chinesischen Dienstleistungssektor ist einer privaten Erhebung zufolge im Dezember schneller gewachsen als zuvor. Der Caixin-Einkaufsmanagerindex für China legte auf 53,9 von 51,9 zu. Das ist der höchste Wert seit August 2014.

POLITIK DEUTSCHLAND

CDU, CSU und SPD wollen in fünf Sondierungsrunden die Möglichkeiten einer Regierungszusammenarbeit ausloten. "Die Partei- und Fraktionsvorsitzenden von CDU, CSU und SPD haben heute die inhaltlichen und organisatorischen Voraussetzungen dafür festgelegt, dass ab dem 7.1.2018 straffe und zielführende Sondierungsgespräche geführt werden können", heißt es in einer nach einem Spitzentreffen am Mittwoch verbreiteten gemeinsamen Erklärung.

METALLINDUSTRIE DEUTSCHLAND

Im Tarifstreit in der Metall- und Elektroindustrie erhöht die Gewerkschaft IG Metall den Druck auf die Arbeitgeber. Die IG Metall Stuttgart rief am Mittwoch zu ersten Warnstreiks am Donnerstag auf. Die IG Metall fordert 6 Prozent mehr Lohn für zwölf Monate - und vor allem eine befristete Arbeitszeitverkürzung auf 28 Stunden wöchentlich bei Zahlung eines Zuschusses in Höhe von 200 Euro pro Monat für bestimmte Beschäftigte wie Eltern oder pflegende Angehörige. Dies lehnen die Arbeitgeber vehement ab. Die Arbeitgeber der norddeutschen Metall- und Elektroindustrie erklärten am Mittwoch, die von der Gewerkschaft angekündigten Warnstreiks seien rechtswidrig.

AUTOMOBILABSATZ USA

Die großen Autohersteller haben für Dezember folgende US-Absatzzahlen gemeldet:

Dezember 2017 2016 Veränderung gg Vorjahr VOLKSWAGEN 30.281 37.229 -18,7% AUDI 26.977 23.195 +16,3% BMW 38.865 37.493 +3,7% DAIMLER 39.416 37.057 +6,4% PORSCHE 3.913 4.015 -2,5% FORD 242.049 239.854 +0,9% GENERAL MOTORS 308.539 k.A. -3,3% FIAT CHRYSLER 171.946 192.519 -11,0% TOYOTA 222.985 243.229 -8,3% HONDA 149.137 160.477 -7,0% NISSAN 138.226 152.743 -9,5%

SÜSS MICROTEC

hat bei seiner Auftragslage von einem guten Marktumfeld profitiert und sieht sich dementsprechend in einer guten Ausgangsposition für das Geschäftsjahr 2018. Im vierten Quartal stieg der Auftragseingang auf etwas mehr als 69 Millionen von 59,9 Millionen im Vorjahreszeitraum. Süss hatte bereits Mitte Dezember angekündigt, die bisher in Aussicht gestellten 40 bis 50 Millionen Euro zu übertreffen.

MICHELIN/SUMITOMO

Die beiden Unternehmen wollen ihre Marktposition in den USA und Mexiko mithilfe eines paritätischen Gemeinschaftsunternehmens stärken und wollen dort ihre Geschäfte mit Ersatzreifen bündeln. Um das Missverhältnis bei der Eigentümerstruktur auszugleichen, wird Michelin 630 Millionen Dollar in bar zahlen.

AMERICAN EXPRESS

rechnet mit "signifikanten Auswirkungen" der beschlossenen US-Steuerreform auf die Gewinne des vierten Quartals und des Gesamtjahres 2017 sowie auf zukünftige Ergebnisse. Das Unternehmen erwartet, dass das Steuergesetz das Ergebnis im vierten Quartal 2017 um ca. 2,4 Milliarden Dollar drücken wird und das Quartalsergebnis deshalb negativ ausfallen wird.

