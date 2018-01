IRW-PRESS: 92 Resources Corp.: 92 Resources Corp. schließt überzeichnete Privatplatzierung in Höhe von 1,14 Millionen CAD

Vancouver, BC, 3. Januar 2018 - 92 Resources Corp. (das Unternehmen) (TSX.V: NTY) (OTCQB: RGDCF) (FWB: R9G2) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine nicht vermittelte Privatplatzierung (die Privatplatzierung) mit einem Bruttoerlös von insgesamt 1.141.000 CAD geschlossen hat.

Das Unternehmen hat 11.410.000 Einheiten (die Einheiten) zum Preis von 0,10 CAD pro Einheit begeben bzw. zugeteilt. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie und der Hälfte eines nicht übertragbaren Aktienkaufwarrants. Jeder ganze Warrant berechtigt den Inhaber zum Erwerb einer weiteren Stammaktie des Unternehmens und kann innerhalb von zwölf Monaten - vorbehaltlich eines vorgezogenen Verfalls - zum Preis von 0,15 CAD ausgeübt werden.

Darüber hinaus hat das Unternehmen Barprovisionen (Finders Fees) in Höhe von insgesamt 16.400 CAD bezahlt und 164.000 Vermittler-Warrants (Finders-Warrants) begeben. Jeder Finders-Warrant kann innerhalb von zwölf Monaten - vorbehaltlich eines vorgezogenen Verfalls - ausgeübt und zum Preis von 0,15 CAD gegen eine Stammaktie eingelöst werden.

Für den Fall, dass der Schlusskurs der Stammaktien des Unternehmens an zehn aufeinanderfolgenden Tagen 0,20 CAD pro Aktie oder mehr entspricht, kann das Unternehmen die Inhaber der Warrants davon unterrichten, dass das Verfallsdatum der Warrants vorgezogen wird und dass nicht ausgeübte Warrants innerhalb von 30 Tagen verfallen werden.

Der Erlös aus der Privatplatzierung wird für die Weiterentwicklung der bestehenden Konzessionsgebiete des Unternehmens sowie für allgemeine betriebliche Zwecke verwendet. Alle im Rahmen der Privatplatzierung begebenen Wertpapiere sind an eine Haltedauer von vier Monaten und einem Tag gebunden. Die Frist endet am 4. Mai 2018.

Über 92 Resources Corp. 92 Resources Corp. ist ein Unternehmen für moderne Energielösungen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb und den Ausbau strategischer und aussichtsreicher Projekte im Bereich der modernen Energien gerichtet ist. Das Unternehmen konzentriert sich auf drei primäre Projekte in Kanada: das Lithiumkonzessionsgebiet Hidden Lake in NWT, das Lithiumkonzessionsgebiet Corvette in Quebec und das Frac-Sand-Konzessionsgebiet Golden in British Columbia.

Das Lithiumkonzessionsgebiet Hidden Lake befindet sich in strategischer Lage im Zentrum des Pegmatitgürtels Yellowknife. Die Explorationsarbeiten 2016 lieferten Werte von u.a. 1,90 % Li2O über 9 m und Stichproben mit bis zu 3,3 % Li2O. Das Konzessionsgebiet ist über den Straßenweg zugänglich und seine Nähe zu bestehender Infrastruktur bietet zahlreiche Vorteile bei der Erschließung.

Das Konzessionsgebiet Corvette umfasst 76 Schürfrechte mit einer Größe von insgesamt 3.891 Hektar im Grünsteingürtel Guyer, der auch ein günstiges geologisches Umfeld für Goldvorkommen ist. Eine Kaufprüfung im Rahmen einer Standortbesichtigung im Sommer 2017 ergab Proben mit 3,48 bzw. 7,32 Prozent Lithiumdioxid in spodumenhaltigem Pegmatit, der an der Oberfläche zutage tritt.

Das Frac-Sand-Konzessionsgebiet Golden umfasst eine Länge von über vier Kilometern der Formation Mount Wilson, die aus hochreinem weißem Quarzit und bröckeligen Sandsteinen besteht. Aufgrund seines strategisch günstigen Standorts im Westen von Kanada und seiner Nähe zu Infrastruktur verfügt es über einen konkurrenzfähigen Zugang zu den Öl- und Gasmärkten, wo qualitativ hochwertiger Frac-Sand ein wichtiges Produkt darstellt. Die angrenzende Quarzsandmine, die sich im Besitz von Heemskirk Canada Ltd. befindet und von diesem Unternehmen auch betrieben wird, produziert eine Reihe hochreiner Produkte und verzeichnete im Februar 2017 ein Übernahmeangebot von Northern Silica Corporation in Höhe von 42,3 Millionen Australischen Dollar.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Adrian Lamoureux, President & CEO (Tel: 778-945-2950, E-Mail: adrian@92resources.com) oder besuchen Sie die Webseite www.92resources.com.

