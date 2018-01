Bereits am Mittwoch konnte das Bösenbarometer ein deutliches Plus verbuchen. Auch am Donnerstag dürfte der Dax höher starten. Im Blick: US-Arbeitsmarkzahlen und die Fed-Protokolle.

Dank erneuter Kursrekorde an der Wall Street wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Donnerstag zulegen. Am Mittwoch hatte er 0,8 Prozent höher bei 12.978 Punkten geschlossen, der TecDax notierte erstmals seit dem Jahr 2001 über 2600 Zählern.

Investoren beschäftigten sich zunächst mit der Nachlese der am Mittwochabend veröffentlichten Protokolle der jüngsten Fed-Sitzung. Die US-Notenbanker hätten ...

