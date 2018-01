IRW-PRESS: MYM NUTRACEUTICALS INC: MYM kündigt nicht vermittelte Privatplatzierung in Höhe von 10 Millionen CAD an

MYM kündigt nicht vermittelte Privatplatzierung in Höhe von 10 Millionen CAD an

Nicht zur Verbreitung in den Vereinigten Staaten oder über US-Nachrichtendienste bestimmt

Vancouver, B.C., 3. Januar 2018 - MYM Nutraceuticals Inc., (CSE: MYM) (das Unternehmen oder MYM) freut sich, eine nicht vermittelte Privatplatzierung von bis zu 3.571.000 Einheiten zum Preis von 2,80 CAD pro Einheit anzukündigen.

Jede Einheit wird aus einer Stammaktie und einem übertragbaren Stammaktienkaufwarrant bestehen. Jeder Warrant wird den Inhaber zum Erwerb einer weiteren Stammaktie berechtigen und kann innerhalb von 24 Monaten nach Abschluss der Privatplatzierung zum Preis von 4,00 CAD pro Warrant-Aktie ausgeübt werden.

Für den Fall, dass der volumengewichtete Durchschnittsschlusskurs der Stammaktien des Unternehmens an der Canadian Securities Exchange oder einer anderen Börse, an der der primäre Handel mit den Stammaktien stattfindet, zu einem Zeitpunkt, der mindestens sechs Monate und einen Tag nach dem Abschluss des Angebots liegt, an zehn aufeinanderfolgenden Handelstagen 5,50 CAD oder mehr beträgt, kann das Unternehmen den Verfall der Warrants nach eigenem Ermessen vorziehen, indem es die Inhaber der Warrants über den vorgezogenen Verfall informiert. In einem solchen Fall werden die Warrants am 30. Tag nach dem Datum verfallen, an dem das Unternehmen die Inhaber informiert hat.

Der Preis für das Angebot wurde im Kontext des Marktes auf Basis einer Preisfixierung, die das Unternehmen bei der Canadian Securities Exchange (CSE) beantragte, bestimmt. Die Privatplatzierung ist der Genehmigung durch die CSE vorbehalten und die Wertpapiere werden im Einklang mit den Wertpapiergesetzen an eine viermonatige Haltedauer gebunden sein. Das Unternehmen hat die Absicht, den Nettoerlös aus der Privatplatzierung für allgemeine Betriebskapital- und Unternehmenszwecke zu verwenden.

Über MYM Nutraceuticals Inc. MYM Nutraceuticals Inc. ist ein innovatives Unternehmen, das auf den Erwerb von Health Canada-Lizenzen für die Herstellung und den Vertrieb von hochwertigen Nahrungsergänzungsmitteln und Produkten für die lokale Anwendung auf Basis von medizinischem Cannabis in Bio-Qualität spezialisiert ist. MYM verfügt über zwei Produktionsprojekte in Quebec, die bei Fertigstellung eine Produktionsfläche von über 1,5 Millionen Quadratfuß (ca. 139.355 m²) umfassen werden. MYM ist auch an einem Produktionsprojekt mit einer Fläche von 1,2 Millionen Quadratfuß (das Projekt Northern Rivers) in New South Wales, Australien, als Partner beteiligt. Australien ist ein spannender neuer Markt, in dem Cannabis vor kurzem für medizinische Zwecke legalisiert wurde. Um sich innerhalb der Branche eine starke Präsenz und entsprechendes Wachstumspotenzial zu sichern, sucht MYM aktiv nach komplementären Übernahmemöglichkeiten und Aktiva in den Bereichen Technologie, Nutrazeutika und CBD. Die Aktien von MYM werden in Kanada, Deutschland und den Vereinigten Staaten unter den nachfolgenden Börsensymbolen gehandelt: (CSE:MYM) (OTC:MYMMF) (FRA:0MY) (DEU:0MY) (MUN:0MY) (STU:0MY).

FÜR DAS BOARD:

Rob Gietl, CEO MYM Nutraceuticals Inc. www.mymarijuana.ca Investor Relations Terry Brown 1.855.696.2261 terry@mymarijuana.ca

Bleiben Sie über MYM auf dem Laufenden mit unseren Social-Media-Kanälen:

Twitter: @MYM_Nutra Facebook: @mymcanada Instagram: @MYM_Nutra

Diese Pressemeldung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Annahmen und Beurteilungen der Geschäftsführung in Bezug auf zukünftige Ereignisse oder Ergebnisse - u.a. hinsichtlich einer nicht vermittelten Privatplatzierung (das Angebot) und der Verwendung des Erlöses aus dem Angebot - basieren. Im Rahmen der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung hat das Unternehmen eine Reihe von wichtigen Annahmen getroffen, wie z.B. dass das Angebot wie geplant durchgeführt und abgeschlossen wird und dass die erforderlichen behördlichen Genehmigungen eingeholt werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Umstände und sind daher bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten unterworfen, die dazu führen können, dass die eigentlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in den Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck gebrachten zukünftigen Ereignissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu diesen Faktoren - neben anderen und zusätzlich zu jenen, die an anderer Stelle in dieser Pressemeldung beschrieben sind - gehören das Unvermögen, die behördlichen Genehmigungen für das Angebot einzuholen; das Unvermögen, das Angebot zu den geplanten Bedingungen oder überhaupt abzuschließen sowie Verzögerungen bzw. das Unvermögen, die erforderlichen Regierungs- und anderen behördlichen Zulassungen einzuholen. Das Unternehmen hat weder die Absicht noch die Verpflichtung, solche Aussagen zu korrigieren oder zu aktualisieren. Die Leser finden eine Beschreibung der Risiken und Unsicherheiten, mit denen das Unternehmen in Ausübung seiner Geschäftstätigkeit konfrontiert ist, in den Besprechungen und Analysen der Unternehmensführung (Managements Discussion & Analysis) sowie in anderen bei den kanadischen Wertpapierbehörden eingereichten Unterlagen, die auf www.sedar.com veröffentlicht wurden.

Diese Pressemeldung stellt kein Verkaufsangebot bzw. kein Vermittlungsangebot zum Kauf der hier beschriebenen Wertpapiere dar, weshalb die entsprechenden Informationen auch nicht als verlässlich angesehen werden sollten. Die Canadian Securities Exchange (CSE oder CNSX-Markt) und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der CSE als Market Regulator bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Diese Pressemeldung stellt kein Verkaufsangebot bzw. kein Vermittlungsangebot zum Kauf der hier beschriebenen Wertpapiere in den Vereinigten Staaten dar. Die hier beschriebenen Wertpapiere wurden weder nach dem United States Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung noch nach den Wertpapiergesetzen einzelner US-Bundesstaaten registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten(laut Definition dieses Begriffes in der im U.S. Securities Act veröffentlichten Vorschrift S) nicht verkauft werden, außer es erfolgt eine Registrierung nach dem U.S. Securities Act und den geltenden einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen oder es besteht eine Ausnahmegenehmigung von deiner solchen Registrierungsverpflichtung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=41971 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=41971&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA55406 A1012

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN CA55406A1012

AXC0045 2018-01-04/08:12