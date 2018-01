Im Gleichschritt mit den US-Indizes zog auch der TecDAX zu Jahresbeginn nach oben mit und konnte sich ein gutes Stück weit an seine Hochs aus 2017 heranarbeiten. Die Verluste spielten sich zu Beginn dieses Jahres vollkommen im Rahmen ab und wurden nicht übertrieben tief zur Unterseite gezogen, wie dies beim DAX-Index der Fall war. Die Tageskerze vom Dienstag in Form eines bullischen Hammers war bereits ein klares Zeichen an die Käufer, die wenig später ganze Arbeit geleistet haben. So dürfte auch Anfang 2018 der bisherige Aufwärtstrend nun weiterverfolgt werden und eignet sich hervorragend für ein kurzfristiges Long-Engagement.

