FRANKFURT (dpa-AFX) - Angeschoben von der weiter starken Wall Street und guten Wirtschaftsdaten aus China könnte der Dax am Donnerstag die Marke von 13 000 Punkten zurückerobern. Damit würde sich auch das charttechnische Bild wieder aufhellen. Der X-Dax als außerbörslicher Indikator für den deutschen Leitindex zeigte ein Plus von 0,46 Prozent auf 13 038 Punkte an. Der EuroStoxx 50 wurde ebenfalls etwas höher erwartet.

Zum Jahresauftakt war der Dax mit 12 745 Punkten zeitweise noch auf das tiefste Niveau seit Ende September 2017 abgesackt. Hauptbelastungsfaktor war der starke Euro . Die Gemeinschaftswährung scheint sich aktuell aber um 1,20 US-Dollar einzupendeln.

Aus dem US-Handel kommen derweil anhaltend starke Impulse - vor allem aus der Technologiebranche. Der japanische Nikkei 225 meldete sich am Morgen mit dem höchsten Stand seit fast 26 Jahren aus der Feiertagspause zurück. In China ging es ebenfalls aufwärts: Die Stimmung bei privaten und mittelständischen Unternehmen im Land war auch im Dienstleistungsbereich gestiegen. Bereits tags zuvor hatte das Wirtschaftsmagazin "Caixin" positive Signale aus den Industriebetrieben gemeldet.

Hierzulande stehen Autowerte nach Absatzzahlen aus den USA im Fokus. So wurde Daimler im Dezember trotz eines Schlussspurts etwas weniger Autos bei US-Kunden los als im Vorjahr. Auch Konkurrent BMW tat sich schwer. Auf der Handelsplattform Tradegate notierten die Aktien beider Konzerne nur etwas über dem Xetra-Schlusskurs am Mittwoch.

In dem ansonsten nachrichtenarmen Umfeld dürften auch Analystenkommentare für Gesprächsstoff sorgen. So zogen die Papiere des Rückversicherers Munich Re nach einer positiven Studie von Mainfirst auf Tradegate um mehr als 1 Prozent an.

Für die im SDax der gering kapitalisierten Werte gelisteten Anteilsscheine von Gerry Weber aber ging es auf Tradegate um mehr als 3 Prozent nach unten. Hier hatte sich Kepler Cheuvreux skeptisch zu den Aktien des Modekonzerns geäußert./la/das

