Wir haben zum Jahreswechsel einige Fondsmanager nach ihren österreichischen Top-Positionen im vergangenen Jahr und ihre Favoriten für 2018 gefragt. Hier die Antworten von Alois Wögerbauer, Manager des 3 Banken Österreich-Fonds. Was war ihre beste Position in 2017?Den höchsten Performancebeitrag lieferte die mutige und frühe Gewichtung in RBI .Was war ihre größte Position in 2017?Absolut betrachtet Erste Group , relativ zum ATX Agrana .Was sind Ihre Favoriten für 2018?Vienna Insurance Group, Agrana, Strabag

