Am gestrigen Mittwoch ließen sich gleich mehrere Emissionen aus dem europäischen Automobilsektor beobachten. So begab BMW eine Dual-Tranche Senior Anleihe (A1/A +) mit einem Volumen von EUR 2 Mrd. Tranche A (5,5 Jahre, EUR 1,25 Mrd.) preiste bei MS+12 BP, Tranche B (10 Jahre, EUR 750 Mio.) bei MS+25 BP. Zudem emittierte RCI Banque eine variabel verzinsliche Senior Anleihe (5 Jahre, EUR 750 Mio., Baa1/BBB) bei 3mE+43 BP. Im Covered Bond Segment konnten unter anderem ABN AMRO (MS +2 BP, 15 Jahre, EUR 2 Mrd., erw. Rating Aaa/AAA) und CFF (MS-7 BP, 10 Jahre, EUR 1 Mrd., Aaa/AA) Anleihen am Markt platzieren. Zudem haben BNG, Crédit Agricole Cariparma, Westpac und REN Finance Neuemissionen angekündigt. Österreich: Die Telekom Austria gab gestern Abend bekannt, dass das...

