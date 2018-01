ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die UBS hat FMC von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 68 auf 87 Euro angehoben. HIF-Stabilisatoren könnten die Stimmung der Investoren für die Papiere des Dialyse-Spezialisten verbessern, schrieb Analyst Ian Douglas-Pennant in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie gelten als vielversprechende Medikamente, die zur herkömmlichen Therapie gegen Blutarmut eingesetzt werden, und könnten laut dem Experten im ersten Quartal für FMC in den Fokus rücken. Er kalkulierte daher für das Ergebnis je FMC-Aktie im Jahr 2019 einen vierprozentigen Beitrag durch eine solche Markteinführung ein./ck/la

Datum der Analyse: 04.01.2018

