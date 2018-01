Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires

TAGESTHEMA

Die Aktivität im chinesischen Dienstleistungssektor ist einer privaten Erhebung zufolge im Dezember schneller gewachsen als zuvor. Der Caixin-Einkaufsmanagerindex für China legte auf 53,9 von 51,9 zu, wie die Caixin Media Co und das Marktforschungsunternehmen Markit mitteilten. Das ist der höchste Wert seit August 2014. Indexstände über 50 weisen auf eine Expansion im Vergleich zum Vormonat hin, Werte darunter auf eine Kontraktion. Zhengsheng Zhong, Direktor der Macroeconomic Analysis, sagte, das Wirtschaftswachstum Chinas stehe zwar weiterhin unter Druck, erweise sich jedoch als widerstandsfähig. Der Blick müsse sich nun darauf richten, ob die Behörden in der Zukunft ihre Regulierung stärker ausweiten als erwartet. Der offizielle Einkaufsmanagerindex für die Dienstleister war vergangene Woche veröffentlicht worden. Auch hier war im Dezember ein Anstieg verzeichnet worden, und zwar auf 55,0 von 54,8 im November, wie die Statistikbehörde mitgeteilt hatte.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

14:00 US/Monsanto Co, Ergebnis 1Q, St. Louis

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:15 ADP-Arbeitsmarktbericht Dezember Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +195.000 Stellen zuvor: +190.000 Stellen 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 240.000 zuvor: 245.000 15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit Dezember (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A. 1. Veröff.: 52,4 zuvor: 54,5 17:00 Rohöllagerbestände (Woche)

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.713,90 +0,11% Nikkei-225 23.506,33 +3,26% Hang-Seng-Index 30.717,74 +0,51% Kospi 2.466,46 -0,80% Shanghai-Composite 3.375,85 +0,20% S&P/ASX 200 6.077,10 +0,11%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Positive Vorzeichen dominieren an den Börsen in Ostasien und Australien auch am Donnerstag. Die Vorgaben aus den USA sind gut, und vom Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung kommt kein Störfeuer. Dafür überzeugt der Caixin-Einkaufsmanagerindex für den chinesischen Dienstleistungssektor mit einem deutlichen Anstieg im Dezember. Besonders deutlich geht es in Tokio nach oben, wo die Kurse nach der Feiertagspause Nachholbedarf haben. Japanische Anleger greifen vor allem zu Technologiewerten, die in den vergangenen Tagen an den Börsen weltweit gefragt waren. In Tokio geht es nun für Renesas um rund 4 Prozent nach oben, Advantest gewinnen 3,1 Prozent und Kyocera 4,5 Prozent. Sony verbessern sich um 3,3 Prozent. Automobil- und Finanzwerte sind ebenfalls gesucht. In Hongkong erreicht die Aktie von China Vanke mit plus 2,2 Prozent ein Rekordhoch, nachdem der Immobilienkonzern für Dezember kräftig gestiegene Verkaufszahlen gemeldet hat. Ansonsten führen aber Aktien von Ölkonzernen den Markt an, die vom jüngsten Anstieg der Ölpreise nach oben getragen werden. CNOOC verteuern sich um 3,4 Prozent und Petrochina um 4,4 Prozent. Index-Schwergewicht Tencent legt um 1,9 Prozent zu. Gefragt sind auch Aktien von Einzelhandelskonzernen, nachdem die Sonderverwaltungszone für November starke Daten zum Umsatz der Branche gemeldet hat. Auch in Sydney folgen Aktien der Energiebranche den Ölpreisen nach oben. Bankenwerte schwächeln jedoch erneut und bremsen damit den Markt. Gegen den Trend nach unten geht es für die Börse im südkoreanischen Seoul. Sie hatte in den vergangenen Tagen unter anderem von der Hoffnung auf eine Entspannung im Konflikt mit Nordkorea profitiert. Am Donnerstag lastet das Schwergewicht Samsung Electronics mit einem Minus von 0,9 Prozent auf dem Kospi. Verkauft werden auch die Automobilwerte Hyundai Motor (minus 2,7 Prozent) und Kia Motors (minus 3,1 Prozent). Der Kurs des Chipherstellers SK Hynix legt dagegen um 1 Prozent zu.

US-NACHBÖRSE

Tesla hat ein selbstgesetztes Ziel wieder nicht erreicht: Im vierten Quartal lieferte das Unternehmen deutlich weniger Fahrzeuge des Model 3 aus als geplant. Die enttäuschten Anleger verkauften daraufhin die Aktie, die im nachbörslichen Handel auf nasdaq.com 2,1 Prozent auf 310,60 Dollar verlor.

Auf der Intel-Aktie lastete weiter ein Bericht über eine Sicherheitslücke bei Intel-Mikroprozessoren. Diese könnte es einem Angreifer ermöglichen, das Computersystem zu übernehmen. Bei AMD-Chips gebe es derlei Probleme dagegen nicht. Intel bezeichnete die Darstellung zwar schon während des späten regulären Handels als nicht korrekt und sprach von möglichen Fehlerquellen, dennoch erholte sich die Aktie nur geringfügig von ihrem Tagestief. Bis zur Schlussglocke verloren die Titel 3,4 Prozent, im nachbörslichen Handel ging es um weitere 0,9 Prozent auf 44,85 Dollar nach unten. AMD, die zuvor 5,2 Prozent gewonnen hatten, stiegen im nachbörslichen Handel um 2,3 Prozent auf 11,82 Dollar.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 24.922,68 0,40 98,67 0,82 S&P-500 2.713,06 0,64 17,25 1,48 Nasdaq-Comp. 7.065,53 0,84 58,63 2,35 Nasdaq-100 6.575,80 0,99 64,46 2,80 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 806 Mio 589 Mio Gewinner 1.757 1.852 Verlierer 1.211 1.163 Unverändert 93 68

Freundlich - Nach dem herausragenden Jahr 2017 und dem gelungenen Start in das neue Börsenjahr purzelten bei Dow & Co purzelten die Rekorde weiter. Die Anleger setzen unvermindet auf steigende Kurse angesichts der starken Konjunktur weltweit. Dazu passten erneut robuste Konjunkturdaten aus den USA. Das Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung bewegte dagegen nur den Goldpreis phasenweise etwas; es wurde am Markt tendenziell leicht falkenhaft aufgenommen. Die Notenbanker sind sich zwar uneinig über das Tempo der Zinserhöhungen 2018, sind aber generell zuversichtlich für die Stärke des Arbeitsmarktes und der Wirtschaft. Die Anleihekurse zogen in einer Erholungsbewegung leicht an, reagierten auf das Fed-Protokoll aber kaum. Tagessieger waren wegen weiter kräftig steigender Ölpreise Aktien aus dem Ölsektor mit einem Subindex-Plus von 1,5 Prozent. Aktien von Chipherstellern bauten ihre Gewinne vom Vortag aus und profitierten von einem positiven Branchenbericht über den Chip-Absatz. AMD legten um weitere 5,2 Prozent zu. Der Branchenindex stieg um 1,2 Prozent. Intel verloren dagegen 3,4 Prozent. Auslöser war ein Bericht über eine Sicherheitslücke bei Intel-Mikroprozessoren. Die Kurse der US-Waffenhersteller litten unter schwachen Umsätzen im Dezember. American Outdoor Brands brachen um 9,1 Prozent ein, Sturm Ruger um 7,3 und die Aktie des Munitionsspezialisten Vista Outdoor um 6,8 Prozent.

TREASURYS

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 1,94 1,6 1,92 73,7 7 Jahre 2,36 -1,7 2,38 11,6 10 Jahre 2,45 -1,6 2,46 0,1

Die Anleihekurse zogen in einer Erholungsbewegung leicht an, reagierten auf das Fed-Protokoll aber kaum.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 8.55 Uhr % YTD EUR/USD 1,2031 +0,2% 1,2012 1,2036 +0,1% EUR/JPY 135,41 +0,2% 135,19 135,24 +0,1% EUR/GBP 0,8895 +0,1% 0,8889 0,8856 +0,1% GBP/USD 1,3526 +0,1% 1,3512 1,3594 +0,0% USD/JPY 112,54 -0,0% 112,55 112,36 -0,1% USD/KRW 1061,84 -0,3% 1064,81 1064,36 -0,5% USD/CNY 6,5042 +0,0% 6,5030 6,5029 -0,0% USD/CNH 6,4992 +0,0% 6,4962 6,5005 -0,2% USD/HKD 7,8189 +0,0% 7,8162 7,8173 +0,1% AUD/USD 0,7849 +0,3% 0,7827 0,7817 +0,4% NZD/USD 0,7120 +0,4% 0,7090 0,7096 +0,3% Bitcoin BTC/USD 14.982,73 -0,90 14.392,62 15.458,51 5,83

Der Dollar zeigte nach der jüngsten Verluststrecke wieder Stärke. Im Verlauf des Handels baute er seine Erholungsgewinne noch etwas aus, angetrieben vom gut ausgefallenen ISM-Index in den USA und dessen deutlich gestiegenen Preiskomponente. Der Euro fiel im Tagestief bis auf 1,2001 Dollar zurück, verglichen mit frühen Tageshochs knapp unter 1,2070. Zuletzt kostete er 1,2011. Gleichzeitig zog der Dollar auch zum Yen an, allerdings nur leicht.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 62,11 61,63 +0,8% 0,48 +2,8% Brent/ICE 68,14 67,84 +0,4% 0,30 +2,3%

