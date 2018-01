Die Gewerkschaft IG Metall erhöht den Druck auf die Metallarbeitgeber. Sie ruft zu größeren Warnstreiks in Brandenburg und Baden-Württemberg auf. Weitere Aktionen stehen dann in der kommenden Woche an.

Die Tarifauseinandersetzung in der Metall- und Elektroindustrie spitzt sich langsam zu. Die IG Metall ruft am Donnerstag zu ersten größeren Warnstreiks auf. In Stuttgart planen am Vormittag mehr als 1000 Beschäftigte der Volkswagen-Tochter Porsche einen Warnstreik. In Brandenburg rechnet die Gewerkschaft mit 600 Teilnehmern bei Arbeitsniederlegungen beim Getriebehersteller ZF in Brandenburg an der Havel.

Porsche-Gesamtbetriebsratschef Uwe Hück sagte, die jetzige Haltung des Arbeitgeberverbandes provoziere die Belegschaft. "Heulen gilt nicht, denn die wirtschaftliche Lage ist intergalaktisch. ...

