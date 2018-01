NEW YORK (IT-Times) - Tesla-Rivale General Motors (GM) kommt offenbar immer besser in Schuss, was die Produktionszahlen seines Model 3 Konkurrenten Chevy Bolt EV angeht. Ursprünglich hatte sich GM das Ziel gesetzt, rund 30.000 Chevy Bolt EV pro Jahr bauen und ausliefern zu wollen. Im ersten Produktionsjahr...

Den vollständigen Artikel lesen ...