Wien - Die Risikoprämien der Emerging Markets (EM) Credit-Märkte haben sich im Laufe des Jahres relativ heterogen zueinander entwickelt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI) in ihrer aktuellen Finanzanalyse "Strategie Österreich & CEE Q1/2018".All diese Märkte (Lateinamerika, Asien, Osteuropa, Afrika) hätten sich jedoch weitestgehend im Sog der sinkenden Spreads der etablierten Märkte entwickelt. Die erhöhte Risikoaversion an den High-Yield Credit-Märkten in der Eurozone und den USA ab Ende Oktober 2017 seien zudem nicht von allen EM Credit-Märkten mitgemacht worden. Hierzu zähle in erster Linie der russische Corporate Eurobond Markt, der nach Meinung der Analysten - obwohl relativ teuer bewertet - von den Rückschlägen nahezu unberührt geblieben sei. Sie würden dies in erster Linie darauf zurückführen, dass der russische Unternehmenssektor überproportional stark von der Ölpreisentwicklung abhänge und sich diese auch in den Herbst- und Wintermonaten nicht abgeflacht habe.

