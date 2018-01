FMW-Redaktion

Der Dax ist im Vergleich zu den US-Indizes nach wie vor ein Nachzügler. Zwar geht es auch für den deutschen Leitindex nach oben, aber die Lücke zur Wall Street, die von Rekord zu Rekord eilt (gestern der S&P 500 erstmals über der 2700er-Marke, der Dow Jones könnte heute die 25.000er-Marke knacken) will einfach nicht kleiner werden.

Warum ist das so? Das ist einerseits der Euro, der einfach nicht wieder unter die 1,20er-Marke fallen will bislang. Wichtiger aber ist vermutlich, dass man an der Wall Street wohl zurecht davon ausgeht, dass die US-Unternehmen in diesem Jahr ihre Dividenden erhöhen und eigene Aktien zurück kaufen werden (was einerseits die Dividendenrenditen erhöht, andererseits das Angebot an Aktien verknappt und damit zu Preissteigerungen führt). All das ist aber für den Dax eben weniger ...

