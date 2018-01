Bad Marienberg - Die A1 Telekom Austria Group (VSE: TKA, OTC US: TKAGY) gibt bekannt, dass der Vorstand der Telekom Austria AG (ISIN AT0000720008/ WKN 588811) heute beschlossen hat, die von der Telekom Austria AG im Jahr 2013 begebene EUR 600 Mio. Hybridanleihe (ISIN XS0877720986/ WKN A1HE5C) (die "Hybridanleihe") zu kündigen und zurückzuzahlen, so die Telekom Austria AG in einer aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Meldung:

Den vollständigen Artikel lesen ...