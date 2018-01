Berlin (ots) - Nach Angaben von Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) sind im Berliner Strafvollzug zur Zeit 200 Stellen nicht besetzt.



Dem rbb sagte Behrendt am Mittwoch, 2012/13 sei entschieden worden, für den Vollzug nicht mehr auszubilden. Deshalb gebe es jetzt niemanden, der auf dem Arbeitsmarkt angeworben werden könne.



Im vergangenen Jahr seien aber Ausbildungslehrgänge aufgelegt worden, um diese Lücken zu schließen, so Behrendt. Er hoffe, dass so die offenen Stellen bis Ende 2019 besetzt werden können.



Hintergrund ist die Flucht von insgesamt neun Männern aus dem Gefängnis Plötzensee in den Tagen zwischen Weihnachten und Neujahr. Dafür wurde auch Personalmangel verantwortlich gemacht. Rücktrittsforderungen hat Behrendt am Mittwoch zurückgewiesen.



