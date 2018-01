VW musste in den USA einen kleinen Dämpfer hinnehmen. Im Dezember knickte der Absatz im Vergleich zum Vorjahr um 18,7 Prozent auf 30.281 Autos ein, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Das lag in erster Linie daran, dass VW in den USA für viele Modelle wie etwa Golf, Jetta sowie Tiguan neue Modelle auf den Markt bringen wird. Die alten verkaufen sich deshalb weniger gut.Und trotzdem: VW gelang im Jahr 2018 das erste Verkaufsplus in den USA seit 2013. Insgesamt kletterte der Absatz um 5,2 Prozent auf 339.676 Autos.

