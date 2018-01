Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Fed-Protokoll zeigt Uneinigkeit und Unsicherheit

Die US-Währungshüter sind sich uneinig darüber, wie schnell sie die Zinsen 2018 weiter erhöhen sollen. Einige Fed-Mitglieder sind der Meinung, dass drei Zinserhöhungen zu aggressiv wären, andere glauben dagegen, dass dieses Tempo zu langsam wäre. Das Protokoll der zweitägigen Sitzung am 12. und 13. Dezember zeigt etwa gleich große Lager, die beide mit der Vorhersage unzufrieden sind - und das aus unterschiedlichen Gründen.

Verhaltener Jahresausklang am US-Automarkt

Die Autokonzerne haben in den USA einen durchwachsenen Jahresausklang hinter sich. Zahlreiche große Autobauer hatten mit sinkenden Verkaufszahlen zu kämpfen - so auch Volkswagen. Auf Jahressicht sieht es ebenfalls verhalten aus: Nach vorläufigen Zahlen verbuchte der Automarkt erstmals seit der Finanzkrise vor acht Jahren einen Absatzrückgang.

Chinesischer Dienstleistungssektor belebt sich

Die Aktivität im chinesischen Dienstleistungssektor ist einer privaten Erhebung zufolge im Dezember schneller gewachsen als zuvor. Der Caixin-Einkaufsmanagerindex für China legte auf 53,9 von 51,9 zu, wie die Caixin Media Co und das Marktforschungsunternehmen Markit mitteilten. Das ist der höchste Wert seit August 2014. Indexstände über 50 weisen auf eine Expansion im Vergleich zum Vormonat hin, Werte darunter auf eine Kontraktion.

NRW will Gerichtsverfahren in englischer Sprache ermöglichen - Zeitung

Wirtschaftsprozesse sollen künftig auch in englischer Sprache geführt werden können. NRW-Justizminister Peter Biesenbach (CDU) wolle damit die zunehmende Verlagerung von wichtigen und lukrativen Wirtschaftsprozessen ins Ausland stoppen, so die Rheinische Post. "Internationale Konzerne wollen nicht in einer Sprache verhandeln, die sie selbst nicht sprechen", sagte Biesenbach der Zeitung.

Gabriel fordert Entscheidung für UN-Mission in Ostukraine vor Russland-Wahl

Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) dringt auf eine Entscheidung über eine bewaffnete UN-Mission in der Ostukraine vor der russischen Präsidentschaftswahl am 18. März. Die Durchsetzung eines Waffenstillstands dürfe "nicht abhängen vom Zeitpunkt russischer Wahlen", sagte Gabriel nach einem Gespräch mit seinem ukrainischen Kollegen Pawlo Klimkin in Kiew. Die Bundesregierung wolle gemeinsam mit Frankreich, Russland und anderen Mitgliedern des UN-Sicherheitsrates "über vernünftige Bedingungen" für eine solche UN-Mission verhandeln.

Türkischer Banker in New Yorker Sanktionsprozess schuldig gesprochen

Der türkische Banker Hakan Atilla ist in den USA im Zusammenhang mit illegalen Geschäften mit dem Iran schuldig gesprochen worden. Ein Geschworenengericht in New York befand den frühere Vizechef der türkischen Halkbank in fünf Anklagepunkten wegen Bankbetrugs und Verschwörung für schuldig.

Trump erklärt seinen Ex-Chefstrategen Bannon für verrückt

Er machte den ultrarechten Ideologen Steve Bannon zu seinem Chefstrategen im Weißen Haus - doch nun erklärt US-Präsident Donald Trump seinen einstigen Verbündeten für verrückt. In einer Erklärung des Präsidenten heißt es, Bannon habe den Verstand verloren. Grund für die scharfe Attacke ist ein brisantes Buch, das kommende Woche erscheint. Darin wirft Bannon Trumps Sohn, Donald Trump Junior, im Zusammenhang mit der Russland-Affäre Verrat und unpatriotisches Verhalten vor.

Iran beschwert sich bei UNO über "Einmischung" der USA

Der Iran hat sich wegen der Unterstützung der USA für die regierungskritischen Demonstrationen bei der UNO beschwert. In einem an den UN-Sicherheitsrat und UN-Generalsekretär Antonio Guterres adressierten Schreiben warf Teheran der US-Regierung vor, sich in die internen Angelegenheiten des Landes einzumischen.

Führung Äquatorialguineas berichtet von niedergeschlagenem Putsch

Im zentralafrikanischen Äquatorialguinea ist nach Angaben der Staatsführung ein Putsch gegen den seit Jahrzehnten herrschenden Staatschef Teodoro Obiang Nguema niedergeschlagen worden. Sicherheitsminister Nicolas Obama Nchama erklärte in einer Radioansprache, ausländische Söldner seien in mehrere Städte des Landes eingesickert, "um den Staatschef anzugreifen".

GB/Nationwide Hauspreisindex Dez +0,6% gg Vm; +2,6% gg Vj

GB/Nationwide Hauspreisindex PROG: +0,2% gg Vm: +2,0% gg Vj

