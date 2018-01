Der Eurokurs ist am Donnerstag wieder leicht gestiegen. Der Kurs lag am Morgen bei 1,2025 US-Dollar. Nun warten Analysten und Anleger vor allem auf die neuen Konjunkturdaten für den Euroraum.

Der Euro hat sich am Donnerstag etwas von seinen Kursverlusten am Vortag erholt. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,2025 US-Dollar und damit moderat mehr als am späten Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) ...

