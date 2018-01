Frankfurt - Der deutsche Aktienmarkt konnte gestern von den positiven Entwicklungen in den USA profitieren und auch der wieder sinkende Eurokurs sorgte für Unterstützung, so die Analysten der Helaba. Autoaktien wie VW (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) (+3,46%) hätten sich denn auch auf der Gewinnerliste im DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gefunden, während thyssenkrupp (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) (+4,24%) in der Gunst der Anleger ganz oben gestanden hätten.

