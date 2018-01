Ermuntert von Kursgewinnen in New York und Tokio greifen Anleger bei deutschen Aktien erneut zu. Der Dax legte zur Eröffnung am Donnerstag 0,7 Prozent auf 13.066 Punkte zu. "Die Jahresendrally ist zwar ausgefallen, dafür beginnt 2018 mit einer Jahresanfangsrally", sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners.

