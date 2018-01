Wien - In den USA stieg gestern der ISM-Index für das Verarbeitende Gewerbe deutlich um 1,5 auf 59,7 Punkte, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die regionalen Stimmungsumfragen hätten zwar für Dezember kein einheitliches Bild geliefert, doch dürfte die kurz vor Weihnachten verabschiedete Steuerreform positiv auf die Unternehmensstimmung gewirkt haben. Getragen worden sei das Plus in erster Linie von der Beurteilung des Auftragseingangs. Das Protokoll der letzten FOMC-Sitzung habe kaum neue Erkenntnisse gebracht. Trotz höherer Wachstumserwartungen würden die Währungshüter noch wenig Inflationsdruck sehen. Die Gründe hierfür würden aber mehrheitlich als temporär angesehen. Zwei Mitglieder (Evans und Kashkari, beides "Tauben") hätten jedoch gegen die Leitzinsanhebung gestimmt.

Den vollständigen Artikel lesen ...