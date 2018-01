Frankfurt - An den Rentenmärkten ist es zu einer Erholung gekommen, das Umfeld bleibt aber in Anbetracht anhaltender EZB-Fantasien, eines hohen Emissionsvolumens und reduzierter Anleihekäufe vonseiten der EZB schwierig, so die Analysten der Helaba.Auch technisch würden trotz der gestrigen Korrektur die Risiken dominieren. Unterstützungen würden die Analysten bei 161,18 und 160,95 lokalisieren, erste Widerstände seien bei 161,82/86 und 162,37 zu finden. Die Trading-Range liege zwischen 161,10 und 162,00.

