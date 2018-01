Zürich - Ob «Gilberte de Courgenay», «Die letzte Chance» oder «Dällebach Kari»: Kaum einer der grossen Schweizer Kinoklassiker fehlt in der Spielfilmreihe, mit der sich Schweizer Radio und Fernsehen 2018 am Europäischen Jahr des Kulturerbes beteiligt. Während eines Jahres zeigt SRF 1, jeweils am Samstag um 14.05 Uhr, jene cineastischen Perlen, an deren Rettung und Restaurierung SRF massgeblich beteiligt war. Ergänzt werden die Sendungen durch integrale Ausgaben der historischen Schweizer Filmwochenschau.

Das Europäische Parlament hat das Jahr 2018 zum Europäischen Jahr des Kulturerbes ausgerufen. Auch die offizielle Schweiz beteiligt sich an dieser Initiative, die das Bewusstsein für den Reichtum des europäischen Kulturerbes stärken soll. Ein wichtiger Bestandteil des noch relativ jungen audiovisuellen Erbes sind zweifellos die Klassiker des Schweizer Films. Schweizer Radio und Fernsehen hat in den vergangenen 20 Jahren mit grossem Engagement und in enger Zusammenarbeit mit der Cinémathèque suisse und dem Verein Memoriav zahlreiche wichtige Zeugen aus der grossen Zeit des alten Schweizer Films digitalisiert und restauriert und sie damit vor dem Zerfall und dem Vergessen gerettet.

Klassiker in alter Frische und bester Qualität



