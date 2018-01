Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die CSU hat vor der am Donnerstag in Kloster Seeon beginnenden Klausurtagung ihrer Landesgruppe im Bundestag eine harte Haltung in der Zuwanderungspolitik gezeigt und der SPD Bedingungen für eine erneute großen Koalition gestellt. "Ich will diese Koalition mit der SPD - aber nur mit einer SPD, die weiß, wie man Vollbeschäftigung, Sicherheit und Modernisierung buchstabiert und nicht mit einer SPD, die nur in der sozialistischen Mottenkiste kramt", sagte Landesgruppenchef Alexander Dobrindt der Bild-Zeitung.

Keinen Spielraum für Kompromisse sah Dobrindt besonders beim Familiennachzug für Flüchtlinge mit eingeschränktem Schutzstatus. "Das Unionskonzept steht und wurde sogar von den Grünen akzeptiert. Das schnüren wir jetzt für die SPD nicht noch einmal auf", sagte er. In der Debatte um die Altersfeststellung bei unbegleiteten, minderjährigen Flüchtlingen plädierte Dobrindt für eine flächendeckende Überprüfung.

Auch CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer erklärte die Positionen zur Zuwanderung für nicht verhandelbar. "Wir werden hinter die Linien von Jamaika nicht zurückfallen, auch nicht bei der Zuwanderung", sagte er im ZDF-"Morgenmagazin". Bei der Klausurtagung sollten "Richtungsbestimmungen" vorgenommen werden. "In diese Arbeit begeben wir uns jetzt in den kommenden drei Tagen, und dann werden wir sehr konzentriert in den Sondierungsgesprächen zeigen, dass die CSU eine stabile Bundesregierung will, eine stabile Koalition, jetzt in der Variante zwei."

Sondierung startet am Sonntag

CDU, CSU und SPD wollen am Sonntag ihre Sondierungsgespräche offiziell aufnehmen. Die Möglichkeiten für eine Regierungsbildung sollen dann in fünf Sondierungsrunden ausgelotet werden, legten die Parteispitzen am Mittwoch in Berlin fest. "Die Partei- und Fraktionsvorsitzenden von CDU, CSU und SPD haben heute die inhaltlichen und organisatorischen Voraussetzungen dafür festgelegt, dass ab dem 7.1.2018 straffe und zielführende Sondierungsgespräche geführt werden können", hieß es in einer gemeinsamen Erklärung nach ihrem Spitzentreffen.

Die Sondierungsverhandlungen beginnen demnach am Sonntag um 12 Uhr in einer Plenumsrunde in der SPD-Zentrale. Sodann würden die benannten Themen in einzelnen Arbeitsgruppen beraten, alternierend in den jeweiligen Parteizentralen und der bayerischen Landesvertretung. Die Planungen sehen vor, dass die letzte Runde am Donnerstag um 10.00 Uhr startet. "Das Vertrauen ist gewachsen, wir starten optimistisch in die Verhandlungen", erklärten die Sondierungspartner. Zum Ende der Sondierungen solle es eine gemeinsame Abschlusserklärung geben.

Für die Gespräche zeichnet sich neben der Zuwanderung auch in der Frage einer Bürgerversicherung im Gesundheitswesen ab. CSU-Chef Horst Seehofer hat diese SPD-Forderung bereits kategorisch abgelehnt. Die CSU hat vor ihrer Klausurtagung zudem unter anderem vorgeschlagen, Leistungen für Asylbewerber zu kürzen und die Verteidigungsausgaben auf zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts anzuheben. SPD-Vize Ralf Stegner hatte diese Forderungen als "verbalradikal" bezeichnet und gefordert, sie für die Sondierungen nicht ernst zu nehmen.

