- Beim kleinsten europäischen SUV-Modell von Ford besteht die Abdeckung des Laderaumbodens aus recyceltem, wabenartig verarbeitetem Papier



- Der so genannte "Honeycomb Shelf" trägt das 100-fache seines Eigengewichts - damit ist das Verhältnis von Eigengewicht zur Belastbarkeit besser als bei Stahl



- Geplante Markteinführung des Ford EcoSport: März 2018



Bienenwaben haben Ford-Ingenieure dazu inspiriert, für die Abdeckung des Laderaumbodens des neuen EcoSport - die kleinste europäische SUV-Baureihe des Herstellers - einen sogenannten "Honeycomb Shelf" ("Bienenwaben-Boden") zu entwickeln. Es handelt sich dabei um wabenartige Zellen aus recyceltem Papier und einem Kleber auf Wasserbasis, die zwischen zwei Schichten aus dünnem Fiberglas eingearbeitet werden. Bei einem Eigengewicht von nur knapp drei Kilogramm hält der "Honeycomb Shelf" eine Belastung von über 300 Kilogramm aus, das ist mehr als drei durchschnittliche erwachsene Männer plus Imkerkasten wiegen und entspricht dem 100-fachen des eigenen Gewichts. Damit ist beim "Honeycomb Shelf" das Verhältnis von Eigengewicht zur Belastbarkeit besser als bei Stahl. Diese besonders leichte, aber überaus robuste Konstruktionsweise wirkt sich auch positiv auf die Kraftstoffeffizienz aus.



Die Abdeckung dient dazu, Gegenstände, die in einer zusätzlichen Ablage - einer Mulde im Laderaumboden - transportiert werden, sowohl vor neugierigen Blicken als auch vor schwerem Transportgut darüber zu schützen. Da diese Abdeckung auch in der Höhe verstellbar ist, ergibt sich bei umgelegten Rücksitzen ein ebener Ladeboden. Der "Honeycomb Shelf" kommt im neuen EcoSport erstmals in einer Ford-Baureihe zum Einsatz.



Dies der Link auf das entsprechende Video: https://www.youtube.com/watch?v=fPnPYfaGcF4



"Die Natur ist wie ein einzigartiges, großes Innovationslabor. Insekten wie beispielsweise Bienen gehören zu den besten Ingenieuren der Welt", sagt Bettina Veith, Ford EcoSport Assistant Chief Engineer, Ford-Werke GmbH. "Die herausragenden Materialeigenschaften der Bienenwaben - hohe Festigkeit bei geringem Eigengewicht - wurden bereits für Weltraumraketen, Düsenflugzeuge und Supersportwagen genutzt. Da ist es nur naheliegend, die Abdeckung des EcoSport-Laderaumbodens ebenfalls aus diesem superstarken Material zu fertigen".



Der umfassend verbesserte Ford EcoSport kommt in Deutschland voraussichtlich im März 2018 auf den Markt (Einstiegspreis: ab 18.590 Euro, Ausstattungsversion "Trend"). Kennzeichnend sind die hochmodernen Sicherheits- und Assistenztechnologien, das frische Design sowie neue Ausstattungs-Optionen. Das neue Modell ist erstmals auch mit intelligentem Allradantrieb erhältlich (voraussichtlich ab Sommer 2018) - dies macht es zum kleinsten Allradfahrzeug im Produktportfolio von Ford Europa. Der intelligente Allradantrieb für den neuen EcoSport ist in Kombination mit dem neu entwickelten "EcoBlue"-Turbodiesel-Motor lieferbar - es ist das erste Mal, dass Ford dieses hocheffiziente Aggregat für eine Pkw-Baureihe anbietet.



SUV-Verkäufe von Ford in Europa legten zu



Die SUV-Verkäufe von Ford in Europa konnten im soeben zu Ende gegangenen Jahr zum ersten Mal die Marke von 200.000 Stück übersteigen. Bis einschließlich November 2017 hat Ford in Europa 24 Prozent mehr SUV verkauft als im gesamten Jahr 2016. Auf die einzelnen Baureihen bezogen konnte der Absatz des kompakten Ford EcoSport um 12 Prozent gesteigert werden, rund 25 Prozent waren es beim mittelgroßen Ford Kuga, und der Ford Edge, das Top-SUV von Ford in Europa, legte sogar um 94 Prozent zu.



