Bert Flossbach ist einer der bekanntesten Fondsmanager in Deutschland. Und das mit Recht: Sein Fonds, der Flossbach von Storch Multiple Opportunities (WKN:A0M430), legte in den letzten 10 Jahren 151,4 % zu, eine wirklich beeindruckende Performance. Für Anleger könnte ein Blick auf die Top Holdings von Bert Flossbach also durchaus interessant sein (Stand: 29.12.2017).



Insbesondere für Anleger, die eher defensiv agieren. Denn auch der Fonds ging laut Fondsprospekt in der Vergangenheit nur moderate Risiken ein. Im Folgenden möchte ich dir nun die drei Top Holdings vorstellen. Gleichzeitig versuche ich nachzuvollziehen, warum Flossbach von diesen drei Aktien so überzeugt ist.

Top Holding 3: Nestlé (5,07 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...