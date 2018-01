Düsseldorf - Der deutsche Arbeitsmarkt brummt, berichten die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. So sei die Arbeitslosigkeit in Deutschland im Dezember um 29.000 und damit so stark wie zuletzt im September 2011 gefallen; die Arbeitslosenquote liege mit 5,5% auf dem niedrigsten Stand seit der Wiedervereinigung und die Zahl der offenen Stellen notiere nicht nur auf einem Rekordhoch, sondern sei im Dezember noch einmal deutlich angestiegen.

