Düsseldorf - GEA Group-Aktie: Übernahme von Vipoll vollzogen - Aktiennews GEA (ISIN: DE0006602006, WKN: 660200, Ticker-Symbol: G1A, Nasdaq OTC-Symbol: GEAGF) hat die im November 2017 vertraglich vereinbarte Übernahme von Vipoll mit Sitz in Križevci pri Ljutomeru, Slowenien, vollzogen, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung.

